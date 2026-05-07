廣末涼子宣7月開騷回歸　昔捲不倫戀、施暴被捕風波　網反應兩極

45 歲的日本「鬧事女神」廣末涼子要回來了！



東京知名餐廳「COTTON CLUB」在官網宣布，廣末涼子將在今年7月18日、24日及25日，舉行名為「Best Day Ever~Crecent River」的生日特別音樂會。這次活動，不僅要為廣末慶祝46歲生日，更代表她將回歸歌壇。

廣末涼子宣佈7月開唱，將回歸歌壇。（COTTON CLUB官網）

廣末涼子曾歷經不倫戀、襲擊護理員被捕、診出精神疾病等事件：

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廣末涼子表示，除了自己的經典歌曲，她還會在演出中翻唱別人的歌，希望讓粉絲看見她累積多年後的成熟魅力。

沉潛一年重新出發

回顧廣末涼子過去這兩年，可說風雨飄搖。

她先是在2023年，被踢爆與網紅廚師鳥羽周作「雙不倫」，除了丟掉大量代言、還以離婚收場。緊接著在2025年4月，廣末又在高速公路發生車禍，加上在醫院攻擊護理人員被逮捕；加上5月又被診斷出患有躁鬱症和甲狀腺機能亢進，所以決定暫時休養，直到今年4月才宣布復出。

現在廣末決定在46歲生日前夕重新站上舞台，日本網友反應兩極，有人熱烈支持女神歸位，也有人對她過去的行為感到冷淡，甚至質疑復出時機。

亞洲人氣依舊

儘管在日本國內毀譽參半，但廣末涼子在亞洲其他地區，特別是臺灣，依舊擁有高人氣；加上「City Pop」風潮席捲亞洲，過去與竹內瑪莉亞、廣瀨香美等大師合作打造的廣末神曲，也意外獲得年輕歌迷的評價。

廣末涼子不顧外界紛擾，決定重拾麥克風，無疑是選了一條充滿荊棘的路。從不倫醜聞到司法審判，再到對抗精神疾病，她表示會將「內心的吶喊」融入歌聲中，希望7月的演唱會，能重新讓「廣末涼子」回到演藝舞台。

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