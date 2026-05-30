元華爆成龍自細孤寒請食快過期食物　讚洪金寶重義氣：值得尊重

73歲資深武打男星元華，近年移居加拿大過著半退休的悠閒生活。向來作風低調的他，早前返港探親時，破天荒與結婚逾40年的圈外太太Evina齊齊現身，接受資深傳媒人汪曼玲的專訪。在節目中，元華不但罕有大談與太太的浪漫情史，更毫無保留地揭開同為「七小福」師兄弟成龍與洪金寶（三毛）的真面目，大爆兩位國際影星私下截然不同的性格！

元華不罕談與太太的浪漫情史。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

大讚洪金寶重義氣 爆成龍孤寒性格

元華與成龍、洪金寶自幼在戲班一同長大，數十年的兄弟情誼讓他們對彼此的本性瞭如指掌。汪曼玲問成龍是否很節儉，而洪金寶則非常講義氣「大開大埋」，元華直說：「性格造成，佢大方自然大方，佢小氣自然小氣，孤寒佢自然孤寒。」追問成龍是否小時候已很孤寒？元華淡然地說：「喺我哋角度，佢係孤寒嘅，佢有嘢食收埋先，差唔多就嚟唔食就爛，再唔食過期（派俾大家）哈哈哈。」洪金寶則剛相反，元華說：「三毛唔係，闊綽嘅，嚟，食吖食吖。係性格生成，咁又唔係成龍一個，有啲都係咁性格，係孤寒啲嘅。（你呢？）我都係食咪食囉，一樣嘅。」

談到最敬佩的人，元華毫不猶豫地首推大師兄洪金寶，他說：「洪金寶囉，值得尊重嘅人。」兩位巨星的品性可謂南轅北轍。

七小福自細一齊成長。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

食大家性格。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

元華爆成龍自細就孤寒。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

成龍細個就請大家食快過期食物。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

元華覺得洪金寶值得尊重。（資料圖片）

談童食大家都忍唔住笑。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

洪金寶值得尊重。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

邵氏片場一見鍾情 靠外母打聽人品牽紅線

除了大爆師兄弟秘史，元華在訪問中亦不時與身旁的愛妻Evina深情對望，大曬恩愛。兩人結緣於邵氏片場，當年Evina的母親偶然看到報紙招聘化妝師而應徵，最終被安排到服裝部工作。某次Evina跟隨母親到片場探班，竟讓元華驚為天人。元華坦言對太太是一見鍾情，覺得對方文靜溫柔，絕對是「賢妻良母」的最佳人選，於是急忙拜託同事做媒人拿取電話，並主動出擊約會飲茶。

Evina笑言，當時覺得武師這個行業極具誘惑，給人「花弗」的印象，幸好母親在片場四處打聽，得知元華人品敦厚，才讓她放下戒心，兩人拍拖僅一年便決定步入婚姻殿堂。

元華好專一。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

全數上繳財政大權 化身「宅男」寵妻40年

在五光十色的娛樂圈打滾數十年，元華卻能保持「零緋聞」的完美紀錄。Evina在鏡頭前力證老公是百分百的顧家好男人，指他從不喜歡夜蒲應酬，收工便立刻回家做「宅男」。最令人羨慕的是，元華對太太極度信任，每逢發薪都會將全數收入「上繳」給太太處理，自己平時只靠太太給予的現金和信用卡傍身。

當年為了子女的教育，Evina帶著一對兒女移居溫哥華陪讀，元華則化身「太空人」留在香港努力賺錢養家。如今子女已各自成家立室，元華亦榮升爺爺，Evina便回流香港，化身老公的「貼身助理」照顧其起居飲食。元華感性地表示，此生能娶到Evina，絕對是人生最大的收穫。

一家四口。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

太太持家有道。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）