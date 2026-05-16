洪金寶湖北家宴27道菜盡顯豪氣　四星級酒店太子爺親自下廚接待

現年74歲的「大哥大」洪金寶縱橫影壇超過60年，拍過不少經典作品，但隨着年齡增長，身體狀況不如以往，近年受糖尿病困擾的他過着半退休生活，不時被「捕獲」親自到街市買餸，十分貼地，又相約好友聚會，樂得逍遙。近日洪金寶現身湖北黃石，與太太高麗虹一起舉行家宴，更獲當地四星級酒店老闆親自接待打點，27道菜盡顯豪氣！

氣勢十足！（影片截圖）

將功夫融合菜式！（影片截圖）

身穿格仔衫、頭戴草帽的洪金寶精神奕奕，紅光滿面。（微博@鍾鎮濤）

洪金寶與太太高麗虹一同現身導演會晚宴。（資料圖片）

洪金寶與太太高麗虹一同出席「第42屆香港電影金像獎」頒獎典禮及紅地氈環節。（資料圖片）

洪金寶獲香港演藝學院頒授榮譽博士學位。（資料圖片）

洪金寶有孫萬事足。（資料圖片）

洪金寶豪請27道菜 四星級酒店太子爺親自下廚接待

日前湖北黃石四星級酒店老闆小閔上載了一段短片，並寫道：「給洪金寶老師做飯啦。」據知小閔是當地唯一一間四星級酒店的太子爺，如今已接手家族生意成為酒店董事長，而洪金寶今次選擇在一間餐廳舉行家宴，更邀請小閔的團隊上門服務，多位星級大廚合力炮製總共27道菜，包括燉湯、蒸魚、炒菜等等，相當豐富！片中所見，洪金寶當日撐拐杖現身，雖然仍需要工作人員攙扶，但腰板挺直，最後更大方同小閔合照，而高麗虹全程陪伴在側，氣質出眾。

舉辦家宴。（影片截圖）

據知小閔是當地唯一一間四星級酒店的太子爺，如今已接手家族生意成為酒店董事長。（影片截圖）

總共27道菜！（影片截圖）

親自下廚。（影片截圖）

上菜。（影片截圖）

洪金寶撐拐杖現身。（影片截圖）

洪金寶撐拐杖現身。（影片截圖）

洪金寶撐拐杖現身。（影片截圖）

精神奕奕。（影片截圖）

星級大廚。（影片截圖）

合照。（影片截圖）

合照。（影片截圖）

腰板挺直。（影片截圖）

洪金寶回春捲陰謀論 洪天明親解「神秘液體」傳聞

洪金寶在2017年做完膝蓋手術後，近年多以輪椅代步，他曾在節目中解釋原因：「其實係因為膝頭哥痛我唔想行啫，去街市我都坐輪椅，我行得好快㗎，我老婆問我可唔可以唔好行咁快，唯一買餸就係娛樂嚟㗎喇。」不過去年一度傳出陰謀論，質疑洪金寶注射了「神秘液體」，因而回春，而洪天明就曾在《娛樂好好玩》中解釋：「其實網上有好多揣測，話有咩治療，其實冇嘅。因為拍嘢你唔會坐輪椅出嚟㗎嘛，大家要理解，因為佢咁多年嘅工作，咁多年嘅動作（戲），佢又肥，所有壓力喺晒膝頭度，佢膝頭痛呀，骨頭磨骨頭隻腳會好痛，所以佢咪選擇坐囉！」上月洪金寶與太太高麗虹亮相《第44屆香港電影金像獎》，精神非常飽滿！

近年以輪椅代步。（影片截圖）

洪金寶在洪天明陪同下出席。（陳順禎 攝）

慶祝生日。（小紅書圖片）

洪金寶同太太高麗虹亮相《第44屆香港電影金像獎》。（葉志明攝）

洪金寶輕扶拐杖，精神非常飽滿。（葉志明攝）

洪金寶飛到東京與觀眾交流，氣色極佳。（資料圖片）