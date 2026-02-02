大S紀念雕像揭幕　碑文內藏「具俊曄催淚告白」　設計理念全曝光

女星大S（徐熙媛） 於去年2月不幸辭世，留給家人與親友無限思念。



逝世滿一週年之際，由具俊曄親自設計的大S紀念雕像，於1月2日下午2點舉行揭幕儀式。

大S紀念雕像全景相片（ETtoday授權使用）

更多大S紀念雕像的相片與更多大S生前的相片：

+ 9

整場儀式約一小時，在歡笑淚水中圓滿落幕，恰巧隔壁鄰居正是高以翔，而如今碑文上面的文字與設計裡面也曝光了，一字一句皆是具俊曄所想傳遞的思念，令人看了鼻酸。

大S紀念碑上文字曝光：

這是一座為熙媛而存在的宇宙



她的丈夫具俊曄以雕塑為她留下一條不會終止的軌道，讓思念持續運行。



九個立方體如行星般圍繞著熙媛—它們既是K00最核心的創作符號，也是一段被長久支持，溫柔守望的藝術人生。「九」在韓語中與koo同音，是熙媛最珍愛的數字，亦是兩人之間無可取代的密語。



她所凝視的南方208度，連結著台北、家人與愛的所在，同時也標記了2月8日—一個使愛情完成並延伸至永恆的日子。在這條軌道上，時間不再終結，愛持續運轉。



延伸閱讀：大S離世近一年 具俊曄雨天仍守候墓地 「一句回應」全場淚崩

+ 7

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】