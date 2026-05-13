韓國綜藝教父李敬揆疑中風　拍片「說話含糊表情僵硬」惹網民熱議

韓國「綜藝教父」李敬揆，近日因一段YouTube影片引發全韓網友對其健康狀況的高度關注。影片中，現年65歲的李敬揆被指發音明顯較以往含糊、表情僵硬，引起不少觀眾擔憂是否為中風或腦部疾病的徵兆，掀起韓網熱議。



「說話含糊不清，臉部表情也變得怪異……」掀韓網熱議

李敬揆個人頻道《Got 敬揆》（갓경규）月初上傳一部影片，與醫生一同探討糖尿病風險與血糖控制。他坦言，自己5年前就被醫師判定為糖尿病前期，直呼「人生品質完全跌到谷底」，更透露飲食控制讓生活變得相當痛苦。

「綜藝教父」李敬揆（이경규）近日因YouTube影片中發音含糊、表情僵硬，引發韓網擔憂。（YouTube@갓경규）

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他表示：「白天吃不好、還要一直活動，晚上甚至會委屈到睡不著，感覺像陷入惡性循環。」不過，他也澄清自己尚未正式罹患糖尿病，並透露糖化血色素曾高達6.8，但透過控制飲食，半年後已降至5.8，讓醫師都相當驚訝。

除了糖尿病問題外，李敬揆也提到自己過去曾因心血管疾病接受手術。他透露，約十多年前曾因冠狀動脈阻塞接受支架手術，並表示醫師曾提醒「血糖飆升可能形成血栓」，最終導致血管堵塞。不過，他仍不改幽默本色，自嘲表示：「我拍過一部電影叫《復仇血戰》，可能人生真的會照作品走。」

然而，影片曝光後，網友焦點卻逐漸轉向他的狀態變化。不少人認為他近期說話變得含糊、臉部表情也不如以往生動，與過去影片相比差異明顯，紛紛留言表示擔憂：

「感覺口齒變得不太清楚」

「是不是健康亮紅燈了」

「甚至有點像腦部疾病前兆」



經紀公司與KBS火速闢謠：全因「拍攝過勞」

隨著討論持續延燒，李敬揆所屬經紀公司ADG Company也在12日緊急出面澄清，強調「李敬揆健康完全沒有問題」，否認所有健康異常傳聞。

經紀公司表示，李敬揆近期同時進行育兒、釣魚等大量消耗體力的拍攝工作，導致身體一度疲勞、狀態不佳，才讓外界產生誤會，強調所謂健康異常「完全不是事實」。

為了破除傳聞，李敬揆也於12日晚間照常主持KBS 1TV世界盃特別直播節目《2026 FIFA北中美世界盃D-30 勝利吧！》。節目中，他以穩定台風、清晰發音與招牌幽默主持全場，未再出現外界擔憂的異狀，也讓不少觀眾鬆了一口氣。

節目播出後，網友紛紛留言表示：

「看到他健康主持就放心了」

「應該只是太累」

「希望他能一直健康活動下去。」



據悉，李敬揆隨後將飛往世界盃舉辦地之一的墨西哥，直接投入當地的應援活動。

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