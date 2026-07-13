「御用惡女」梁珊離世　陳綺明接噩耗感難過：上年見佢仲精神奕奕

曾獲封為「御用惡女」的資深藝人梁珊，早前驚傳與世長辭，享年81歲。昔日曾與梁珊在亞視（ATV）及多部作品中合作的前亞洲小姐陳綺明，今日（13/7）出席《仁濟安老院送關懷·愛心福袋賀回歸》活動。她在接受《香港01》訪問時難掩悲痛之情，大談與這位前輩相處的點滴。

「御用惡女」梁珊離世。

陳綺明透露，自己是在7月頭前往台灣旅遊期間，突然收到由梁珊微信帳號發來的訊息，得知噩耗後感到非常震驚和難過。

陳綺明表示：「其實我嗰幾日喺台灣，睇到珊姐個WeChat account傳訊息畀我。對上一次聯絡已經係2025年，當時我同佢一齊參加亞視嘅週年聚會活動。嗰陣佢都精神奕奕、好開心，點知一年後收到嘅竟然係佢公子代發嘅新聞，通知我佢走咗。我當時真係好嚇親，即刻同佢公子講，聽到呢個消息我都好難過，亦同佢講如果有咩安排就馬上通知我，對方都有多謝我嘅關心。」

陳綺明透露，自己是在7月頭前往台灣旅遊期間，突然收到由梁珊微信帳號發來的訊息，得知噩耗後感到非常震驚和難過。(吳子生攝)

銀幕「惡女」極具人情味 熱心關懷後輩

被問到珊姐的死因與具體離世日期，陳綺明坦言其家人並未多作交代，自己亦不便過分過問，認為這是對逝者及家人的尊重，並讚揚珊姐的家人在處理後事上非常有交代。談及對梁珊的印象，陳綺明大讚珊姐雖然外表威嚴，經常在劇中飾演惡女人或嚴厲的角色，但私底下其實是一位直率、溫暖且非常關心後輩的熱心前輩。

陳綺明與梁珊在亞視劇集《城中姊妹花II子夜情人》合作演出。(網上截圖)

回憶起昔日合作，陳綺明分享道：「珊姐平時講嘢好似好大聲、好緊張咁，但其實佢個人好關心人。好多人覺得佢個樣好兇惡，其實嗰啲只係戲入面嘅人設。雖然佢講嘢語氣比較強、好直率，但出發點都係關心。我記得以前合作，佢好搞笑咁同我講：『喂，你個鼻如果呢度再高啲、整整佢就更靚喇！』我當時大笑話自己想崇尚自然。佢並唔係想整蠱我，亦無特別介紹醫生畀我，純粹係前輩見到後輩，好直率咁畀個意見、吹吓水，呢件事令我印象好深刻。」

陳綺明大讚梁珊為人熱心關懷後輩。（吳子生攝）

陳綺明今日出席《仁濟安老院送關懷·愛心福袋賀回歸》活動。（吳子生攝）