廣東揭陽市4少年活焚流浪狗惹公憤　陳喬恩痛心發聲竟遭平台秒刪

近日，一場發生在廣東揭陽的極端虐殺動物事件，點燃了全網的怒火。藝人陳喬恩為慘死的狗狗發聲，不料其貼文卻遭到平台「秒刪」與反覆下架。網民紛紛發聲，不希望看到「年齡成了作惡的擋泥板」，更不希望看到正義的發聲被平台「一刀切」地消音。

藝人陳喬恩為流浪母狗以及三隻幼犬發聲。（微博截圖）

廣東揭陽市4少年「活焚母狗旺旺」

這宗令人髮指的虐殺事件發生於6月28日，四名年齡未滿14歲、就讀小學六年級的少年，合力對一隻長期受村民投餵、處於哺乳期的溫馴流浪母狗「旺旺」及其剛出生僅半個月的三隻幼崽實施殘忍虐殺。他們先用木棍反覆毆打母狗，並用棍棒生生戳刺、打死三隻毫无反抗能力的幼犬。隨後，這群少年向滿身傷痕的母狗潑灑汽油並點火焚燒。母狗「旺旺」全身著火，在街上痛苦掙扎、慘烈哀嚎直至死亡。

在長達一個多小時的暴行中，四名少年全程嬉笑打鬧，甚至主動將虐殺過程拍攝成影片，當作「戰績」分享到網絡，毫無悔意與人性。由於四名施暴者均未達到刑事責任年齡，最終全部免於刑事處罰。官方於6月30日通報，僅將涉事人員送往專門學校接受教育，並督促家長落實監護責任。

施暴者用棍棒毆打、用機油火燒虐待狗狗，更將影片上傳網絡取樂。（抖音截圖）

明星發聲被「禁音」 陳喬恩貼文離奇消失

面對如此慘絕人寰的惡行，演藝圈中愛護動物的藝人陳喬恩發文直言施暴者的行為「沒有人性」，表示自己光是聽著文字描述就感到「心臟難受、不忍直視」。然而，這條充滿正能量、呼籲敬畏生命的博文在發布後不久，便被平台強制刪除，網民憤怒形容這是：「發聲了，但我們沒能聽到。」此外，另一位愛狗藝人杜江此前也為了同一事件錄製影片，悲痛呼籲社會關注虐殺動物問題，然而其影片同樣遭到平台反覆下架處理，被強制「消音」。

目前藝人陳喬恩的發聲貼文已搜索不到。（微博截圖）

網民怒轟：未成年保護法成了惡魔保護傘

網民強烈質疑平台將「反虐待動物的善意呼籲」與「施暴內容」一刀切處理。更不滿：「明星無營養的八卦緋聞天天掛在熱搜不删，敬畏生命的正義發聲卻被屏蔽、限流、秒刪，這到底是什麼價值觀？」更呼籲加快《反虐待動物法》立法慘案再次激起全網對動物保護立法的強烈呼聲。大網民痛心指出：「沒有動物保護法，我們根本不配使用緝毒犬、搜救犬、導盲犬！」網民痛斥：「年齡不應成為肆意妄為的保護傘！」 認為該法應該保護受害者，而非淪為惡魔施害者的擋箭牌，呼籲必須對未成年的惡性暴力行為建立嚴格的干預與懲治機制。

藝人陳喬恩一直是愛護動物人士。（微博@陳喬恩）