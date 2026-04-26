《逐玉》公孫鄞李卿爆「CP營業期」深夜密會正妹兼過夜　粉絲爆怒

2026年最強黑馬古裝劇《逐玉》剛迎來熱烈收官，劇中飾演「公孫鄞」的新生代男星李卿，憑藉深情形象在短短30天內全平台暴漲144萬粉絲，演藝事業正要起飛。



不料，4月22日才剛結束與戲中對手喻鐘黎的CP直播活動，當晚竟被狗仔捕捉到與一名神祕女子甜蜜遛狗，隨後更一同返回住處徹夜未出，疑似戀情曝光？

李卿在《逐玉》中飾演「公孫鄞」（微博@網劇逐玉）

狗仔爆料：遛狗、同返住處、未換衣上班

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根據娛樂帳號「cc娛樂現場」爆料，李卿於4月22日晚間與友人聚餐後，並未直接返家，而是獨自前往某社區與一名正妹會合。兩人不僅在街頭互動親暱，還一同享受溫馨的「遛狗時光」。凌晨1點左右，兩人先後進入女方住所，直到隔日清晨，李卿都被目擊直接穿著同套衣服前往公司上班。

CP營業期爆緋聞，粉絲情緒兩極化

2000年出生的李卿，演藝之路並非一帆風順。歷經三次藝考才考入北電，在《愛情而已》、《山河枕》等劇中磨練七年配角經驗，才終於靠《逐玉》的「公孫鄞」翻紅。諷刺的是，爆料前一天他才大方與喻鐘黎進行「拆卡直播」發糖，如今傳出「戲裡深情、戲外偷談戀愛」，引發輿論譁然。不少網友吐槽：「CP才剛營業完就拆台？」、「演藝圈事業腦在哪？」但也有粉絲護航，認為正常交友無需過度放大。

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官方後援會強硬澄清：全心投入工作

針對沸沸揚揚的戀情傳聞，李卿後援會今日火速發布聲明止血，嚴正表示：「經核實確認，相關爆料資訊不實，藝人現為單身狀態，正全心專注工作。」

針對沸沸揚揚的戀情傳聞，李卿後援會今日火速發布聲明止血，嚴正表示：「經核實確認，相關爆料資訊不實，藝人現為單身狀態，正全心專注工作。」（微博@李卿後援會）

聲明中也強調，目前已針對網絡造謠內容完成證據留存，未來將視情況採取法律行動，呼籲大眾停止散布不實謠言。

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