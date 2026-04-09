《逐玉》主演片酬曝光　張凌赫自斬千萬豪賭　為成就劇集頂級製作

在古裝劇競爭越來越激烈的市場裡，一部作品要爆紅，除了你知道的劇情、主角顏值，還有什麼可能因素？



《逐玉》創下34億驚人的播放量，拿下香港Netflix收視冠軍造成現象級的討論。男主張凌赫曾被網友嘲諷為「粉底液將軍」，甚至被貼上「黑紅也是紅」的標籤，但你真的了解他嗎？這次編輯要帶你看，有可能《逐玉》爆紅關鍵就在，張凌赫竟然主動「自砍片酬」，選擇用降低酬勞換取更高規格製作；而女主田曦薇也同步讓利。

《逐玉》劇照（微博@網劇逐玉）

更多《逐玉》劇照：

+ 6

自砍片酬也要演！張凌赫「押寶式選劇」成功翻紅

《逐玉》能衝出亮眼成績，背後其實藏著一場「豪賭」？據悉，張凌赫原本片酬高達1,700萬人民幣，最終卻主動降至350萬人民幣，等於直接砍掉超過7成收入。不只如此，他在前作《愛你》的片酬更高達1,200萬人民幣，如今接演《逐玉》幾乎少了近850人民幣。但這樣的「降薪操作」，其實放遠來看更有價值，這是他首部真正偏向「大男主」的古裝作品，一旦成功，對未來戲路與身價都是關鍵加成。結果證明，他賭對了！

張凌赫（微博@張凌赫）

更多張凌赫的相片：

+ 11

田曦薇同步降價！《逐玉》總製作費曝光

不只張凌赫願意讓步，女主角田曦薇同樣選擇降低片酬，從原本行情調整至300萬人民幣。兩位主演同步「讓利」，據了解目的只有「把預算留給製作」。也因為如此，《逐玉》在服裝與場景上投入大量成本，尤其強調非遺工藝元素，讓整體質感大幅提升。據傳整部劇製作費高達4億人民幣，遠高於一般古偶劇水準，而演員片酬反而不是主要開銷。

田曦薇（微博@田曦薇）

更多田曦薇的相片：

+ 8

《逐玉》主演片酬曝光：張凌赫、田曦薇、孔雪兒、任豪

隨著《逐玉》劇集爆紅，主要演員片酬也隨之曝光：

張凌赫：約350萬人民幣

田曦薇：約300萬人民幣

孔雪兒：約150萬人民幣

任豪：約100萬人民幣



張凌赫與田曦薇之間約有50萬人民幣的差距，也引發部分網友討論。有聲音認為，這與張凌赫先前憑《愛你》累積的成績有關，而田曦薇目前仍缺乏單獨撐劇的代表作。

延伸閱讀：《逐玉》結局遭閹割 張凌赫田曦薇40秒親密戲被刪 網怒轟輸盜版

+ 3

延伸閱讀：

《逐玉》粉底液將軍是什麼？張凌赫 VS. 何潤東！廣電局出手整頓顏值崇拜

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】