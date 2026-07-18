第四屆「亞藝無疆」9月開鑼　王雙駿領軍四地音樂人震懾開幕

由文化體育及旅遊局呈獻、康樂及文化事務署(康文署)策劃的「亞藝無疆」藝術節踏入第四屆，將於9至11月舉行，以更廣泛的跨界合作開拓創作視野，推動跨文化藝術交流。

開幕節目《三角演義》音樂會由香港流行音樂金牌監製王雙駿領軍，夥拍鼓手恭碩良等本地班底以及其他組合，包括蒙古Uuhai、以及韓國KARDI及泰國KIKI，在多種聲音維度的交鋒中為藝術節揭開序幕。（官方提供圖片）

今年藝術節匯聚逾30個國家及地區，其中六個包括亞美尼亞、巴西、捷克、摩爾多瓦、巴勒斯坦及烏拉圭為首度參與。「亞藝無疆」2026將帶來逾百場精彩演出與演藝活動，涵蓋音樂、舞蹈、雜技等藝術形式，糅合傳統與當代，以嶄新角度演繹表演藝術，呈獻亞洲和「一帶一路」國家及地區的藝術精粹。康文署總經理(藝術節及觀眾發展)葉綺蓮女士在新聞發佈會上介紹藝術節的詳情和亮點，也邀請了節目策劃及音樂總監王雙駿分享《三角演義》音樂會的籌備過程。

康樂及文化事務署總經理 (藝術節及觀眾發展) 葉綺蓮在簡介會上介紹藝術節的亮點。（官方提供圖片）

出席節目簡介會的嘉賓及演出者。（官方提供圖片）

四地交鋒 震懾舞台

作為「亞藝無疆」九月上演的開幕節目《三角演義》音樂會演出陣容包括王雙駿領軍，夥拍鼓手恭碩良、結他手瞿俊僖、樂隊主音Jan Curious、來自蒙古以馬頭琴結合重金屬音樂的樂隊Uuhai、以傳統玄琴配搭韓流女聲的韓國新進搖滾樂隊KARDI 、泰國獨立流行組合KIKI。王雙駿表示和三地組合主要是以英文溝通，加上玩音樂的人很簡單，只要件事好玩，在技術上要求做得到，大家就很容易夾到，他說：「比我想像中容易，最困難是夾大家的檔期，他們也很想將自己的音樂帶到香港，所以今次能夠來港演出，他們均感到十分興奮。」未能出席發佈會的恭碩良也特別預錄片段分享感受。

「亞藝無疆」九月上演的開幕節目《三角演義》音樂會節目策劃及音樂總監王雙駿出席節目簡介會。（官方提供圖片）

王雙駿在七月十六日的節目簡介會上介紹音樂會的特色。（官方提供圖片）

弦琴墨韻 跨界演繹

「亞藝無疆」呈獻跨藝術領域演出，帶來耳目一新的體驗。十月在香港上演的《阿薩德二重奏結他演奏會》為來自巴西的阿薩德兄弟成軍60年的告別巡演的其中一站，本地古箏演奏家萬幸將特別合作演出，中西合璧演奏以花木蘭為靈感的樂曲。阿薩德兄弟憑藉高超技巧和非凡默契，縱橫古典結他樂壇逾半世紀，屢獲拉丁格林美獎的肯定。巴基斯坦裔視覺藝術家聯同阿迦汗音樂計劃的敘利亞卡農琴與杜克拉管演奏家，帶來結合中東書法與音樂的《聲之墨境》。在神秘而豐富的中東樂韻引領下，藝術家以舞蹈般流麗靈動的筆觸，隨樂韻起伏即場揮毫阿拉伯書法，「寫」出洗滌心靈的動人樂章。

十月在香港上演的《阿薩德二重奏結他演奏會》為來自巴西的阿薩德兄弟成軍六十年的告別巡演的其中一站。（官方提供圖片）

本地古箏演奏家萬幸(左)在節目簡介會上表演，她將在《阿薩德二重奏結他演奏會》上與阿薩德兄弟合奏以花木蘭為靈感的樂曲。（官方提供圖片）

巴基斯坦裔視覺藝術家聯同阿迦汗音樂計劃的敘利亞卡農琴與杜克拉管演奏家，帶來結合中東書法與音樂的《聲之墨境》。（官方提供圖片）

古今交匯 穿越非遺

馬來西亞頂尖敲擊樂團手集團聯同印尼峇里甘美蘭樂團十一月呈獻《銅話鼓事》，將中國獅鼓、氣勢磅礡的馬來西亞二十四節令鼓，與飄逸靈性、被譽為世界音樂寶藏的甘美蘭音樂完美融合。香港兒童合唱團亦將與手集團同台演出一系列曲目，包括重新演譯經典民歌《茉莉花》，以熟悉旋律穿梭不同東亞文化。素有「越南版太陽馬戲團」美譽的眉月製作帶來當代雜技劇場《圓》，在歐洲巡演後首度登上香港舞台。作品以竹藝結合高難度雜技，完美糅合西原格賀族傳統樂器及非遺西原鑼鉦文化，呈現壯闊山巒之感。

馬來西亞頂尖敲擊樂團手集團聯同印尼峇里甘美蘭樂團十一月呈獻《銅話鼓事》。(圖片來源 _ Melvin XB)

道教青松小學國術醒獅隊在節目簡介會上作獅鼓表演。（官方提供圖片）

「亞裔藝采＋」壓軸登場

載譽歸來的年度大型戶外嘉年華「亞裔藝采＋」於十一月下旬登場，獲多個駐港領事館鼎力支持，匯聚不同民族風格的舞台表演、文化攤位與工作坊，呈獻約30個「一帶一路」國家和地區的藝文色彩，讓參與者在充滿活力的氛圍中體驗多元文化。嘉年華同時亦呈獻「盛禮薈萃 - 民族文化展覽」，透過來自不同國家和地區的編織品、特色手工藝品、照片、油畫及瓷器工藝等，展現匠人與藝術品盛載的祝福與人情味。

素有「越南版太陽馬戲團」美譽的眉月製作帶來當代雜技劇場《圓》。(圖片來源 _ Lune Production)

亞藝匯聚 接踵而來

精彩節目還有《嘉貝蒂與科帕欽卡雅大提琴及小提琴演奏會》、韓國Yunbyul Ballet Company原創當代芭蕾《GAT》和Library Company音樂劇《漫漫長夜》、香港管弦樂團《太古榮譽呈獻：王紫桐的蕭邦》音樂會、香港小交響樂團《最愛小提琴︰聖桑第三小提琴協奏曲》音樂會、香港中樂團《2026國際笙簧節：千簧一宇》和《2026香港鼓樂節︰鼓王群英會》音樂會、香港舞蹈團舞蹈劇場《八．雅》、香港芭蕾舞團作品《敦煌︰溯光行》，以及城市當代舞蹈團作品《佼佼錚錚系列︰基利安與桑吉加》。「亞藝無疆」另設藝術節專題展覽《奇幻玩物的聲色巡禮》及一系列工作坊、大師班、講座及外展演出等，讓觀眾全方位感受藝術的多元魅力。