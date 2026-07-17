李珊珊情繫BIGBANG盼再赴韓朝聖　計劃以600字大綱敲電影門

李珊珊的YouTube頻道「三座山」愈做愈旺，每星期都有5集節目上架。她今日（7月17日）出席香港樹仁大學輔導及心理學系主辦的《精神健康日—心聲「聊」效》座談會，透露走過漫長的情緒病低谷後，現在每天用200%的精力經營頻道，笑言體能近乎極限。珊珊表示，希望短期內為頻道再催生兩個新節目，另外心中還有兩個埋藏已久的「解鎖任務」：一是再赴韓國觀看BIGBANG演唱會；二是用一個僅僅600字大綱，打動投資者，開拍屬於自己的電影劇本。

盼赴首爾體驗完美應援

李珊珊自言不是一個熱愛旅行的人，近年更忙得連去機場都覺得累。除了公幹外，她對上一次旅遊是10年前到韓國首爾看BIGBANG演唱會。「相隔10年後，我希望可以再去韓國看他們的尾場演唱會。韓國的粉絲應援很有秩序和規模，排隊入場和分時段安排都很好。現場買應援物資非常方便，我當年去首爾看，每天買兩件應援物，一件拿來用，一件拿來收藏，非常開心！」珊珊直言，當年身體已出現狀況，但她堅持赴會，幸好體能和精神上都意外地應付得到。

李珊珊出席香港樹仁大學輔導及心理學系主辦的《精神健康日—心聲「聊」效》座談會。（官方提供圖片）

盼以600字大綱敲開電影夢

除了旅行，另一個珊珊想解鎖的成就，就是寫電影劇本。她透露自己其實已經寫下了好幾個不同故事的大綱，範疇涵蓋愛情和恐怖片，但珊珊認為最難的是以600字打動投資者。「我現在最想鑽研的，是怎樣用600字的大綱令老闆願意拿錢出來投資。有些前輩可以做到，但我暫時還未破解到箇中秘訣。」她坦言，若一開口就說「李珊珊寫劇本」，難免會讓人產生信任疑慮。因此，她希望自己能先掌握這個「600字說服投資者」的技能，再按部就班地實現編劇夢。雖然現在市道艱難、尋找資金極度不易，但她豁達地說：「一路做，得閒就寫下，先搞定『三座山』，等哪天財富自由了再說！」

李珊珊另一個想解鎖的成就，就是寫電影劇本。（官方提供圖片）

失眠順其自然「瞓唔著咪唔好瞓」

自頻道成立以來，珊珊可謂傾盡心血，甚至經常工作至深夜三四點，翌日九點多便起床。珊珊笑言：「我對睡覺其實沒什麼特別興趣。當身體真的攰到極限，自然就會倒頭大睡。」對於都市人最常面對的失眠困擾，珊珊認為最重要別放大失眠這件事：「順其自然，身體總有方法令你睡著，這是一種與身體共存的智慧。」在公司裡，珊珊笑言自己是情緒最穩定的一位，因為她明白工作上發脾氣無濟於事：「最重要是解決問題，大不了重新再做。」

擺脫情懷包袱

李珊珊的YouTube頻道「三座山」經營至今，雖然仍未達到收支平衡，但早前有網民留言大讚「節目有質素，開始值得支持」時，她感到無比欣慰。「我們不能一味只賣情懷，最初大家可能因為同情或好奇我出來而看。現在大家是看到節目的質素，而留下來支持我，這才是最開心的。」