家鄉揭陽現虐狗案掀眾怒　李思潼因未發聲慘遭連坐　首個代言被撤

中國人氣電影《給阿嬤的情書》裏，女主角李思潼把潮汕女子的温柔與堅韌演進了無數人心裏。



隨着作品的爆火，22歲的她終於迎來人生中第一個品牌代言，可惜這份驚喜沒有持續多久就「翻車」了。

（微博@李思潼）

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起因是廣東省揭陽市發生了一起虐狗事件。受害的是一隻名叫「旺旺」的流浪母狗，以及它剛出生約半個月的三隻幼崽。6月28日，四名未滿14周歲的少年先用長木棍圍堵並猛烈鞭打犬隻母子，再用木棍殘忍地戳刺、重擊毫無自衛能力的幼犬，導致三隻幼崽當場慘死。更殘忍的是，在母狗絕望哀嚎時，少年並未停手，反而變本加厲，向母狗身上潑灑疑似汽油的易燃液體後點火焚燒，將它活活燒死。有報道指出，施暴者在母狗失去生命特徵之後，施虐者仍然不斷暴力毆打其軀體。

之後事件發酵，6月30日當地政府對此事進行通報，但由於四名施暴者都未滿14歲，只能被送往專門學校接受教育和矯治，因年齡問題未追究刑事責任。

事件引發全國輿論強烈憤慨，大量網民質疑「未成年」成了暴行的保護傘，呼籲儘快推動動物保護立法，發聲者包括陳喬恩、杜江等藝人。

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毀掉一個人 只需要一個籍貫就夠了？

接着，憤怒的網民需要一個情緒出口——他們找到了李思潼，因為她是揭陽人。輿論的邏輯簡單粗暴：你是揭陽人，你就必須為家鄉發生的事發聲。但據說因為她沒有發聲，還「刪」了相關評論（也有網民指出很多評論是被系統自動屏蔽的），抵制迅速升級。人們衝到品牌方評論區，要求換掉代言人。最終，品牌方撤下了李思潼。

李思潼才隨電影《給阿嬤的情書》爆火而接獲代言，不料迅速「翻車」，但其實她什麼都沒做。（微博圖片）

這時，開始有輿論為她發聲，認為那個憑一部好作品打動無數人的女孩，因為什麼都沒做，就失去了來之不易的機會。發聲者說，承受怒火的是一個和事件毫無關係的年輕演員。她沒虐待動物，沒包庇罪犯，只是恰好和施暴者來自同一個地方；當憤怒需要一個具體靶子時，卻成了那個「離得最近、最容易瞄準」的人。

不平者也說，公眾人物確實有社會責任，但社會責任不等於有義務對每一次社會事件公開站隊；公眾把「不發聲」等同於「縱容」，是一種危險的道德綁架。

有網民同情李思潼說，令人唏噓的是這件事從頭到尾都透着荒唐，畢竟她不過是個剛畢業的22歲女孩，憑藉一部真誠的作品被大家認識，卻還沒來得及學會如何在輿論風暴中自保；現在，施暴者繼續隱身，品牌方規避了風險，網民宣泄了情緒，只有李思潼，承受了一切，卻什麼都沒做錯，這才是最讓人無力的地方——在這個時代，毀掉一個人，有時候只需要一個籍貫就夠了。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】