譚嘉儀遊首爾大解放曬火辣穿搭　穿貼身短裙打卡聖水洞勁吸睛

歌手譚嘉儀（Kayee）近年除了忙於歌唱事業，亦相當熱衷在社交平台與歌迷分享生活點滴。日前，她大晒遠赴韓國首爾「Workation」（工作兼度假）的性感靚相，實行「白天工作、夜晚盡情玩樂」，完美示範如何寓工作於娛樂！

譚嘉儀去韓國「Workation」，不忘打卡分享靚相。（IG@kayeepo）

潮遊首爾勝地聖水洞 盛讚「韓版 Brooklyn」

相中可見，譚嘉儀到訪了近年首爾大熱的潮流文青地標——聖水洞。她更對當地的工業風特色讚不絕口：「聖水洞，舊工廠區改建成文青天堂，有工業風～～好似韓國版 Brooklyn，街拍打卡勝地。」

譚嘉儀去打卡首爾大熱的潮流勝地「聖水洞」。（IG@kayeepo）

譚嘉儀去打卡首爾大熱的潮流勝地「聖水洞」。（IG@kayeepo）

心情大靚的她，在充滿復古感的紅磚牆與街頭電線杆前大擺各款時尚Pose，不論是彩色照片還是黑白質感相片，都拍出了宛如時尚雜誌大片的視覺效果。

譚嘉儀展示身材，大曬悠長美腿（IG@kayeepo）

即使是黑白相都擋不住譚嘉儀的魅力。（IG@kayeepo）

譚嘉儀黑色平口短裙火辣大解放！

除了聖水洞的復古街景吸睛，當日嘉儀的穿搭更是全場焦點所在，她身穿一套黑色貼身平口上衣配搭超短裙，大方展示白皙鎖骨與迷人香肩。貼身剪裁將她的玲瓏身段完美勾勒出來，在一雙短裙襯托下的修長美腿更是逆天，性感指數直綫飆升！

譚嘉儀穿黑色貼身平口裙大秀火辣S曲線。（IG@kayeepo）

譚嘉儀的逆天長腿超吸睛。（IG@kayeepo）

超短裙襯托逆天修長美腿，譚嘉儀的火辣程度爆表。（IG@kayeepo）

這輯火辣相片曝光後，隨即引來大批網民及歌迷瘋狂點讚，紛紛留言大讚：「女神好靓好可爱！」、「影得幾舒服，靚人靚景！」。