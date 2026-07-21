71歲金燕玲大談生死觀自爆想過自殺　曾經歷兩度患癌與心臟支架

71歲的金燕玲經歷過兩次癌症、心臟依然有支架，對於她來說每天都好珍貴，只要可以身體自如，做自己喜歡的工作已經好感恩。日前她接受HOY嘅生死教育節目《關於·快樂的死亡2》 訪問，與淨緣慈善基金項目管理委員會主席鄭家成、敖嘉年深度對談。

金燕玲上節目大談生死觀。（公關提供）

自爆曾想過自殺

金姐憶述起摯親嘅往事都忍唔不住眼濕濕，亦自爆曾有自殺的念頭：「我第一次失戀嘅時候，我真係諗過自殺！因為覺得好大件事！唔識得處理感情呀！我好多人生嘅經歷，都係自己撞出嚟嘅，而家都成71歲喇！都唔知仲有幾多日子，但係我唔係負面㗎喎! 我嘅意思係既然都唔知未來，不如好好過好每一日，我每日起身嘅時候，都會望住塊鏡同自己講，你都71歲啦！幾好呀！仲好靚呀！成日話明天會更好！我覺得只要活好今日，你自然就會有明天！不過我就唔係聖人，我都會嬲！都會發脾氣！但係發咗出嚟就冇事喇。」

經歷失戀低潮撞出人生智慧。（公關提供）

與鄭家成敖嘉年深度對談

同場的鄭生在節目中偶有金句，令敖嘉年都說獲益良多，鄭生表示做人最緊要惜福：「身在福中要知福！唔好浪費時間，千祈唔可以逆境生病嘅時候，先至知道自己有福氣！經常關心自己嘅身邊人，甚至係遠處嘅人，成日抱住關心嘅心態，你睇事物就會和平啲同清晰啲！自己都會舒服好多！」

金燕玲豁達主張活好今日哲學（公關提供）

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