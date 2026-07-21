歐陽妙芝20歲大仔顏值超高似足媽咪　更登《全澳一叮》殺入21強

前港姐名模歐陽妙芝自2004年與金融才俊方時俊喜結連理後，育有兩名寶貝兒子方玉丞與方玉亨。兄弟二人完全集齊父母的優良基因，外貌相當出眾。繼細仔方玉亨早前遠赴韓國追尋跳唱藝人夢後，現年20歲的大仔方玉丞亦不讓弟弟專美！近年在澳洲留學的他，原來同樣繼承了媽媽的表演慾與超高顏值，近日更憑藉卓越的音樂才華在澳洲選秀節目中嶄露頭角，憑著俊朗外型與滿溢的星味引發熱烈關注。

資深傳媒人梁思浩在社交平台上載了與好友歐陽妙芝敍舊的照片。（IG@leung_sze_ho_spencer）

185cm高大挺拔「星味」直逼幕前明星

近日，資深傳媒人梁思浩在社交平台上載了與好友歐陽妙芝敍舊的照片，同場還有歐陽妙芝的大仔方玉丞。照片中的方玉丞身穿休閒服飾，擁有極具健康的古銅色肌膚，搭配深邃立體的五官以及陽光燦爛的招牌笑容，散發著青春逼人的無敵活力。據悉，方玉丞的身高已高達185cm，比起身高約177cm的名模媽媽歐陽妙芝還要高出半個頭，身形高大挺拔，完美演繹何謂「長腿帥哥」。不少網民及圈中朋友看過合照後，紛紛大讚他外型陽光帥氣，完全具備了進軍幕前成為明星的強大潛質。

大仔方玉丞星味十足。（IG@leung_sze_ho_spencer）

13歲遠赴澳洲獨立生活 《全澳一叮》殺入21強

除了外表出眾，方玉丞更是一名獨立自主的學霸才子。他在13歲時便主動向父母提出希望到澳洲升學，展現出同齡人罕見的獨立性格。目前他在澳洲的大學主修國際商務與考古學，可謂文武雙全。然而在學術之外，他內心深處一直對音樂抱有無比熱誠，尤其對搖滾音樂情有獨鍾。為了追尋音樂夢，他早前勇敢挑戰澳洲大型真人騷《全澳一叮》，憑著出色的舞台魅力與音樂實力順利打入21強。為了進一步實現音樂夢想，方玉丞與志同道合的朋友組成了二人音樂組合「whereshewasband」，不時在社交平台上載自彈自唱的表演短片，展現極具感染力的歌喉與樂器天賦，積極為未來的演藝之路鋪路。

參加《全澳一叮》入圍（IG@leung_sze_ho_spencer）