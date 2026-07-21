霍啟山娜然紐約睇世界盃被捕獲　1米73「妲己」踩高跟鞋並肩同行

撰文：小白
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霍家二少霍啟山與憑藉《封神》「妲己」一角爆紅的俄羅斯籍女星娜然的緋聞一直傳得沸沸揚揚。2026年7月19日，有網民在紐約街頭及世界盃決賽現場，偶遇霍啟山與一名身材高挑的白衣女子同框觀賽。經過身高、體型及長髮特徵比對，該女子與娜然高度吻合！這是兩人傳出婚訊以來，首度在海外公開場合體亮相。

霍啟山是霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲的二兒子，亦是霍啟剛的胞弟。（香港01攝）
年初娜然與霍啟山疑似在意大利美術館被偶遇 。（小紅書圖片）

霍啟山娜然紐約街頭被捕獲

當天，兩人在紐約的同框畫面被網民拍下，霍啟山身穿一套灰色筆挺西裝搭配運動鞋，在周圍清一色短袖休閒裝的遊客中格外吸睛；女方則身穿白色上衣、留著黑色長髮，穿上高跟鞋後與1米77的霍啟山幾近平齊（娜然官方身高為1米73）。兩人全程並肩同行、低聲閒聊，態度大方隨和，完全沒有刻意遮擋或避嫌，散發出滿滿的親密默契。

霍啟山與娜然並肩出現在紐約街頭。（小紅書＠new.passion）
霍啟山在社媒分享自己到現場觀看世界盃決賽。（IG@eric_fok）
霍啟山在社媒分享自己到現場觀看世界盃決賽。（IG@eric_fok）

霍啟山娜然傳11月三亞大婚

據悉，娜然早在2015年已與霍啟山有過職業上的交集。後來她憑藉電影《封神》中的「妲己」一角紅遍大江南北，更選擇定居香港並努力學習粵語，積極融入本地生活。這些年來娜然早已多次以「核心親友」的身份出現在霍家的關鍵場合：包括霍啟仁於玉龍雪山舉行的婚禮、霍震霆壽宴，以及農曆新年期間的意大利家族旅行，可見她早已獲得霍家上下認同。

娜然憑藉電影《封神》中的「妲己」一角為人熟悉。（微博圖片）

此前網上傳出霍啟山與娜然兩人將於2026年11月在三亞舉辦盛大婚禮。後續當老爺霍震霆被媒體問及此事時，滿臉笑意並未否認，僅回應：「喜事等他自己答。」更讓外界堅信兩人好事近。

早前傳出霍啟山將於今年11月在三亞迎娶29歲俄蒙混血女星娜然。(fb@Eric Fok 霍啟山)
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