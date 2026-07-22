NewJeans四周年合體「四缺一」　Danielle遭解約打官司堅持完整體

韓國人氣女團NewJeans迎來出道四周年！所屬社ADOR今日（22日）驚喜釋出全新特別影片，這亦是成員們時隔16個月再次推出團體新內容，惟影片中獨欠Danielle身影，「四缺一」的局面再次引發大批網民與粉絲熱議。



NewJeans四周年獨欠Danielle。（IG@newjeans_official）

時隔16個月再迎合體「四缺一」

ADOR為慶祝NewJeans出道四周年公開了特別影片，片中出現了Minji、Hanni、Haerin和Hyein四名成員，同時亦發布了4人的個人專屬影片。這是NewJeans自2025年3月以來，時隔16個月再次以團體形式推出新內容。影片多處融入了象徵粉絲團「Bunnies」的兔子形象，連工作室頭像也換成了兔子，然而所有影片中都沒有Danielle出現。

NewJeans四周年影片。（YouTube@NewJeans）

MINJI（YouTube@NewJeans）

HANNI（YouTube@NewJeans）

HAERIN（YouTube@NewJeans）

HYEIN（YouTube@NewJeans）

ADOR發布聲明：未來活動待定

針對今次發布的四周年特輯內容，ADOR發表了官方聲明解釋影片用意，對後續安排保持謹慎態度：「此影片是為慶祝NewJeans出道四周年而製作的紀念內容，旨在與粉絲們一同欣賞。我們計劃在討論完全敲定後，公布NewJeans的具體活動計劃和方式。」

NewJeans未來活動仍未確定。（IG@newjeans_official）

（IG@newjeans_official）

Danielle吐心聲，雙方官司仍未完結

據了解，Danielle早前遭ADOR解除合約並提告，雙方至今一直在打官司，而Danielle在訴訟中的唯一要求就是「保證NewJeans完整體」。面對缺席今次合體，Danielle在IG發文：「Life gets cloudy sometimes, but the light always finds its way back in ✨Until then, keep shining,Forever grateful,Dazzi xx（生活有時會變得陰鬱，但光芒總會再次照進來。在那之前，請繼續閃耀，永遠心懷感激）」字裡行間流露着對未來的期盼與守護團隊的決心。

Danielle早前遭解約退出NewJeans。（IG@dazzibelle）

Danielle希望NewJeans以完整體回歸。（IG@dazzibelle）