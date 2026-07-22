姚焯菲離開一年驚喜現身《愛·回家》　與熊家影大合照坐正C位

無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》陪伴香港觀眾多年，近日正進行最後的大結局周重頭戲拍攝。日前，電視城錄影廠動員近百位《愛·回家》新舊演員大合照，盛況空前！而令一眾粉絲與「聲夢」迷喜出望外的是，久未在劇中露面的「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）亦赫然身在其中！

去年姚焯菲就在《愛·回家》劇組一齊為丹爺與張景淳慶祝生日。（Facebook@張景淳 Stanley Cheung）

姚焯菲驚喜現身《愛·回家》錄影廠

姚焯菲曾在《愛·回家》中客串飾演周嘉洛（飾演金城安）的表妹「高一彤」（彤彤）一角，當時憑藉甜美可人的形象大受觀眾歡迎。可惜其後她因需要遠赴紐西蘭及美國升學，只能暫別劇組。

姚焯菲在《愛·回家》中飾演「金城安表妹」高一彤。(TVB)

姚焯菲因要到美國展開大學生活而暫別劇組。（IG@chantelyiu）

隨着《愛·回家》即將迎來大結局，許多觀眾原本以為「彤彤」再無機會重返熊家。沒想到日前在近百人的大結局重頭戲拍攝現場，姚焯菲驚喜現身！她一登場即獲昔日搭檔周嘉洛開心打招呼，兩人互動溫馨，為大結局場面增添了不少回憶殺。

姚焯菲重返《愛·回家》劇組，與呂慧儀、周嘉洛一齊合影。（IG@konniecrab）

姚焯菲重返《愛·回家》劇組，與呂慧儀、周嘉洛一齊合影。（IG@konniecrab）

呂慧儀感觸：彤彤返嚟探我哋好窩心

事實上，這已是姚焯菲自今年5月回港以來，第二度低調探班《愛·回家》劇組。在劇中飾演「熊若水」的呂慧儀（長腳蟹）在社交平台大曬「熊家家庭照」，並感觸地寫道：「臨近尾聲的相聚，彤彤返嚟探我哋，係好窩心嘅！ #熊家寶寶 #高一彤 #熊若水」

呂慧儀在社交平台大曬「熊家家庭照」，姚焯菲高舉勝利手勢坐正C位。（IG@konniecrab）

相片中，姚焯菲手高舉勝利手勢（V字手勢），被眾人簇擁著坐正熊家人的「C位」（核心位置），足見她依然是整個劇組的寵兒。離開劇集近一年，她與熊家人的感情未有因時間或距離而沖淡，姚焯菲亦在帖文底下熱情留言：「MISS YOUUUU」。

姚焯菲亦在呂慧儀帖文底下熱情留言：「MISS YOUUUU」。（IG截圖）

除了「甜心表妹」姚焯菲驚喜現身探班外，呂慧儀日前亦在社交平台分享了一張極具意義的幕後合照！相片中，呂慧儀與「熊家」靈魂人物劉丹（熊樹根）、周嘉洛（金城安）、單立文（熊樹仁）及湯盈

呂慧儀還在社交平台分享了與《愛·回家》編劇團隊的幕後合照！（IG@konniecrab）

呂慧儀與「熊家」靈魂人物劉丹（熊樹根）、周嘉洛（金城安）、單立文（熊樹仁）及湯盈盈（高栢菲），一同擠在溫馨的「熊家客廳」大沙發上，與一眾編劇團隊熱鬧合照。（IG@konniecrab）

呂慧儀發文感謝編劇團隊一直以來的付出。（IG@konniecrab）

盈（高栢菲），一同擠在溫馨的「熊家客廳」大沙發上，與一眾默默耕耘的編劇團隊熱鬧合照，畫面充滿溫度。