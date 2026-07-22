徐榮親揭浴戲拍攝過程焗住要擺落去：其實我都避一避㗎喇

無綫劇集《非份之罪》中的單元劇「一億殺機」引起網上熱議，其中陳煒幫徐榮沖涼的戲份更成為觀眾討論焦點。今日（22/7）二人現身荃灣出席《非份之罪》宣傳活動並接受《香港01》訪問，大談拍攝過程中的各種有趣細節。



精煉劇本帶來極佳節奏

雖然該單元僅有五集，但拍攝過程並不簡單。陳煒透露，劇組的拍攝時長與製作20至25集的大劇其實相差無幾，幾乎拍攝了一整個月。她表示，雖然濃縮成五集，但過程「靈氣精華」，節奏快且起伏明顯。徐榮亦補充道，劇情的事件發生與發展都非常迅速，令觀眾看得很過癮。

水溫難調與「有戲」的底褲

談到引發熱議的沖涼戲，陳煒笑言每一場戲對自己來說都是很大挑戰，尤其是與徐榮、Madam Lo吵架及互動，特別有考驗。當被問及拍攝時會否感到尷尬，陳煒坦言兩人合作多次、默契十足，最重要的是彼此信任。她笑稱自己並非主動去摸，而是Madam Lo拉着她的手去摸，笑言對方「全方位洗牌」。

徐榮為角色做足功課。（葉志明攝）

徐榮則打趣解釋當時的「尷尬」情境：「浴缸本身唔係好大，我本身又大隻，一坐落去就填滿咗。想掂唔到水面都唔似啦，點都要擺落去。其實我都避一避㗎喇，就算有位掂到我都唔係咩敏感部位，都係大腿外側嗰啲。最難反而係水溫，因為拍嗰陣係冷水，拍完剛好凍到差啲抽筋，過程只係拍咗大概一個鐘頭。」

徐榮亦爆料，拍攝時穿著的紅色底褲其實大有來頭：「嗰條底褲係有戲㗎！因為劇情講阿媽好怪，買啲質料特別嘅底褲畀我，所以唔用得我自己平時穿開嗰啲，係全新嘅！」被問到穿著完有否皮膚敏感？徐榮笑言：「自己著開平價底褲，所以冇呢個問題。」

為角色做足功課

對於今次飾演智障及肌肉萎縮症患者的角色，演技大爆發，備受網民喜愛。徐榮表示非常感謝煒哥（陳煒）老公醫生的安排。他在開拍前特別到社區中心探訪智障與肌肉萎縮症患者，觀察他們的生活細節與說話邏輯，並從中獲取了大量參考資料。

由於過去曾飾演過兩次類似角色，徐榮坦言這次更需要對鏡練習不同的面部表情與細微動作，希望呈獻給觀眾截然不同的感覺，避免表演同質化。被問到在家練習時太太有何反應，徐榮笑言：「佢唔理我㗎，當我發瘋咁，因為我以前都經常留喺屋企試戲！」

無綫新劇《非份之罪》的宣傳活動。（葉志明攝）

無綫新劇《非份之罪》的宣傳活動。（葉志明攝）