三浦春馬離世2年終落葬　媽媽淚訴終日不安寧　如今長眠本願寺

日本藝人三浦春馬2020年被發現在家中輕生離世、享年30歲，當時消息曝光後更是震驚各界。



如今2年過去，三浦春馬母親在和其生前所屬經紀公司「Amuse」詳談後，決定將三浦春馬骨灰下葬，並將愛子的永眠地選在東京築地本願寺，只是消息曝光後，卻也讓大眾無法相信這位實力派男星已離開人間近2年。（點圖放大了解👇👇👇）

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三浦春馬離世後，所屬經紀公司Amuse就為他開設追悼網站，讓粉絲、網友可以透過網站緬懷三浦春馬生前拍攝的部分作品影片、未公開過的照片等，官網於18號公佈官方聲明，透露三浦春馬母親在和經紀公司商討後，決定將原本由家人保管的骨灰，下葬於東京築地本願寺，而三浦春馬母親也表示：「我想這就是我現在能為他做的，他把粉絲看得比什麼都重要。」

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三浦春馬母親坦言，自兒子離世後，她至今仍以不安的心生活：「一方面，我因粉絲對春馬的思念而收到鼓舞，另一方面，我對傷害過他、他朋友和他作品的負面聲音感到非常難過，因此想再次請求大眾理解，以便我們能夠平靜地悼念亡者。」聲明最後強調，粉絲若想參拜，可前往東京築地本願寺本殿，但寺內將不接受鮮花和其他供品，呼籲粉絲無需帶之前往。

據了解，三浦春馬2020年7月18日原本還有戲劇拍攝行程，沒想到經紀人前往其住處接人準備開工時，卻發現無人應門，也聯繫不上三浦春馬，沒想到請管理員前來開門後，竟發現三浦春馬已在房內失去了意識。雖然經紀人趕緊報警求救，但三浦春馬送醫搶救後仍不治、享年30歲，住處並無留下任何遺書，消息曝光後頓時掀起全球熱議，各界都難以想象這位實力派演員就此撒手人寰。

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