Honey Punch甜美造型慶成軍一周年　《無糖賓治》大展強勁舞蹈

女團Honey Punch於7月23日正式出道一周年，為了慶祝成軍大日子拍攝新歌《無糖賓治》MV，同時忙於出席動漫節活動，喜獲近百名粉絲在門外守候送花祝賀成軍一周年。Honey Punch指非常榮幸得到TOCALOCA邀請合作推出聯乘項目Lollipoppi x Honey Punch毛絨盲盒公仔，而今次的特別版是由每位成員親自配搭不同顏色，獨一無二。

Honey Punch 為了慶祝成軍大日子拍攝新歌《無糖賓治》MV。（公關提供）

成軍一周年拍攝新歌無糖賓治

今次Honey Punch的新歌《無糖賓治》，以輕快的電音節奏配合強勁的locking舞步登場，讓Honey Punch大展Rap功力及舞蹈實力，衣服打扮則以甜美清新的裝束上陣，呈現活力繽紛世界。談及拍攝新歌MV最難忘的點滴，Honey Punch異口同聲表示：「就係拍攝新歌《無糖賓治》MV時第一次拍MV玩水」Casey續說：「我哋攞住樽水淋落自己度！」Colour則表示：「出晒汗就好似沖完涼囉！多謝工作人員準備定抹身毛巾。」Honey Punch又指對於新歌《無糖賓治》MV的舞步風格超級的喜愛，必定會為樂迷送上驚喜。

Honey Punch成軍一周年出席動漫節活動。（公關提供）

代言汽車瑜伽衫笑言想代言飛機

短短出道一年，Honey Punch已經獲得許多品牌賞識，她們有望今年能夠有更多的代言機會，搞笑地表示：「今年我哋試過有車嘅品牌，仲有瑜伽衫，同潮牌合作！其實我哋會唔會考慮吓代言飛機？可能喺個天度會見到Honey Punch幾個字。」

短短出道一年，Honey Punch 已經獲得許多品牌賞識。（公關提供）

Honey Punch渴望挑戰武打星女超人

講及上一首抒情歌曲《樓上的姐姐》與蔡蕙琪（葵芳）合作拍攝MV，成員們指那次的拍攝激發了大家的「戲胞」與對演戲的熱誠，至於被問到如果有機會拍戲，最想挑戰什麼角色時，Honey Punch：「如果大家見到我哋樓上的姐姐嘅粉絲見面會，會見到我哋個拳套，各位係咪覺得我哋好有潛質做武打明星？可以考慮吓香港版嘅超人。」