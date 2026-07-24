黃澤鋒爆太太產後變野蠻又小器　揭高齡育兒壓力大險釀婚姻危機

現年59歲的黃澤鋒與同齡太太陳麗麗（Lilian）於2010年結婚，陳麗麗先於2019年以52歲高齡誕下長女「小黃妃」黃熙恩；隨後於2025年9月，再度以58歲極高齡刷新紀錄，在台灣接受人工受孕後順利誕下二女「小貴妃」黃熙喬。



黃澤鋒爆妻子產後變野蠻釀婚姻危機。（IG@briancfwong）

59歲黃澤鋒坦言高齡育兒釀婚姻危機

近日，黃澤鋒與其太太陳麗麗攜同兩名女兒，一家四口齊齊亮相HOY電視節目《大小矛盾在路上》。這對高齡父母除了分享當年艱辛的懷孕歷程，更在節目中坦言大女兒出世後，夫妻倆曾陷入過婚姻危機。他直言女兒出生後太太變得愛嘮叨，不僅對大女容易動怒，對他亦失去耐性。陳麗麗則反駁指，在教導小朋友時丈夫總是將問題歸咎於她的脾氣，而非孩子本身，這點令她最為氣憤。

59歲黃澤鋒坦言高齡育兒釀婚姻危機。（節目截圖）

女兒出世後太太變得脾氣易爆

在珠海的室內遊樂場中，丈夫照顧大女，她則照顧幼女。節目中，陳麗麗因大女出外時經常鬧情緒而公開指責她，令氣氛一度緊繃。陳麗麗認為必須即時阻止女兒的任性，但黃澤鋒卻認為這是太太本身的脾氣問題，並指女兒只是有樣學樣，令陳麗麗深感不滿。面對太太的脾氣和育兒壓力，黃澤鋒曾一度選擇逃避。

女兒出世後太太變得脾氣易爆。（節目截圖）

黃澤鋒自爆「驚老婆」心法

黃澤鋒在節目中更自爆「怕老婆」，笑稱自己是資深老油條，每當太太發脾氣時，都會避重就輕，絕不火上加油。節目尾段，二人亦分享了育兒後的轉變，坦言二人把所有心力都放在了女兒身上，留給兩人獨處的時間大幅減少。陳麗麗更感慨，如今再也沒有從前的自由與私人空間。黃澤鋒最後坦言自己時常忽略太太，亦擔心二人感情日漸轉淡，隨即又深情感謝太太為他誕下了兩個可愛的女兒。

黃澤鋒自爆「驚老婆」心法。（節目截圖）