葉念琛獲委任HMVOD非執行董事　喜接新任務：希望創更多驚喜項目

葉念琛導演獲委任HMVOD公司非執行董事，HMVOD視頻有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈江柏樑先生(「江先生」)已獲委任為非執行董事，自二零二六年七月二十四日起生效。

導演葉念琛（別名江柏樑）。(IG@yiplinsum)

江先生（別名葉念琛），51歲，於一九九七年獲得香港浸會大學歷史學文學士學位。江先生為香港電影監製、編劇及導演，於電影製作行業擁有豐富經驗。其電影作品主題多以都市愛情故事為主，其作品《獨家試愛》、《十分愛》、《我的最愛》及《紀念日》被譽為千禧世代最受歡迎愛情電影四部曲。多年來執導作品多次打入年度票房榜十大位置，彼為香港有票房號召力的導演。江先生曾獲提名第26屆香港電影金像獎新晉導演、由江先生擔任其中一位編劇之《大丈夫》於第40屆金馬獎獲提名最佳原創劇本。

葉念琛獲委任為hmvod視頻有限公司非執行董事。(IG@yiplinsum)

鑒於江先生在電影製作行業的成就被受認可及確立地位，董事會相信其加入將為本集團帶來重大戰略價值。憑藉其深厚的行業專業知識及廣闊的人脈網絡，預期江先生將為本集團於媒體及娛樂領域的長期業務發展提供戰略方向，尤其是在內容趨勢及戰略合作夥伴關係方面。面對逆風，本集團展現韌性，將以不放棄的堅定決心推動來年業務持續發展，並將積極加強其業務營運，同時探索各類市場機遇。

葉念琛除了電影人身份外，近年亦殺入舞台劇、YouTube，小說創作等領域。（陳順禎攝影)

葉念琛回應《香港01》表示：「欣喜地接到這個新任務！為我事業揭開新的一頁，希望能創造更多意想不到的驚喜項目！為我們的娛樂工業出一分力！」