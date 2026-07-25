東張西望｜家長控訴特教中心無預警倒閉捲百萬　絕望求助：係詐騙

無綫王牌節目《東張西望》今晚（25/7）報導了一宗令人心酸的消費權益個案，一間位於荔枝角、專門為有特殊教育需要兒童提供課程的私營訓練中心，早前突然宣布結業，導致大批預繳學費的家長求助無門，損失金額巨大！

突接WhatsApp通知結業 70家長涉款140萬

受影響家長受訪時表示，於7月8日晚上10時半突然收到中心負責人的WhatsApp通知，指公司因「經營不善」及陷入「電子詐騙」，由7月9日起無法繼續營運，所有課程即時終止。

家長控訴特教中心無預警倒閉涉款百萬 絕望求助。(東張西望截圖)

其中一位受害家長透露，自己在今年3月30日支付了33,000港元，目前仍有11堂訓練未上，連同2,000港元押金，共損失約17,000港元。她憤怒表示，受影響家長多達70位，涉及總金額高達140萬港元。受害家長憤怒表示：「我哋每個月辛辛苦苦返工，啲錢唔係話去用嚟做美容、被人壓榨！我哋小朋友係真係講唔到嘢，我哋畀佢有呢個ABA訓練，係真係希望佢哋可以每星期有兩堂時間，可以持續咁訓練，令到佢哋可以講到嘢，可以好似個正常人咁同人哋溝通……但依家佢哋冇堂上，小朋友好難再去搵返個新嘅老師去適應返。」

另一位受影響家長陳太太的損失更為慘重，金額高達86,400港元。她表示，上一期的學費原本可以上到7月初，而她在6月30日才剛繳交新一期的8萬多港元學費，結果一堂都未上，中心就宣告結業。家長陳太太表示： 「我7月8號收到個通知嘅時候，我就覺得好奇怪囉！我明明一個星期前先畀錢，然後你一個星期後就同我講話『我要暫停營業啦』，所以嗰一刻我就覺得，你係咪明知自己都做唔落去，你都仲叫我畀錢？」

家長質疑明知故犯 控訴如二次傷害

受害家長Gavin質疑明知故犯， 控訴如二次傷害。(東張西望截圖)

另一位受害家長Gavin的兒子患有自閉症，原本靠著該中心的ABA訓練，才慢慢學會開口說話。他指中心一共拖欠家長約42萬港元的課程費用，而自己在6月10日才剛交了錢，不足一個月中心就宣布停業。他質疑中心在營運出現問題的情況下，仍不斷在社交平台宣傳及推銷暑期班，涉嫌詐騙。

家長Gavin表示： 「佢之前一個字都唔會發，即係唔會叫爸爸媽媽嗰啲。但大概三至五日左右啦，佢就開始嘗試用單字去表達自己，佢哋教導係有個成效喺度。有一日放學，佢竟然同我講『爸爸返嚟啦』，嘩，我嗰一刻個心情真係好激動！所以我好深信呢間公司，之後繼續再畀佢呢個課程喺度，中心依家爭我42,000嘅課程，我畀錢嘅時候係6月10號，前後唔夠一個月，佢喺7月8號晚就話第二日停止營業。我覺得唔合理，你明知道中心營運出現了問題，仲問我會唔會會買三個月同半年嘅plan，如果我當時選擇咗半年嘅plan嘅話，我銀碼相當好大，我認為呢個好大機會係一個詐騙囉，你作為一個經營者，你唔會唔知道公司嘅資金可以營運到幾時。」

《東張西望》團隊前往涉事訓練中心實地了解，發現門外已貼上海報，玻璃門內一片狼藉。門口亦貼有海關告示，指市民如發現任何違反《商品說明條例》的情況可作舉報。(東張西望截圖)

《東張西望》團隊前往涉事訓練中心實地了解，發現門外已貼上海報，玻璃門內一片狼藉。門口亦貼有海關告示，指市民如發現任何違反《商品說明條例》的情況可作舉報。(東張西望截圖)

負責人回應：借貸遇騙徒 資金鏈斷裂

攝製隊隨後聯絡到涉案訓練中心負責人周先生。周先生在電話中否認蓄意詐騙，並解釋自己是因為拯救公司資金而誤墮網上貸款陷阱。中心負責人周先生表示：「中心營運確實係有資金問題，最主要原因係我本身公司個資金……到需要求助，我落去求助，需要去借貸，結果係一個詐騙，騙取咗我大概23萬幾，7月7日我都去咗報警。」

當節目組問及是否有方法賠償受影響家長時，周先生表示，自己已經嘗試過多種方法向親友借錢，但目前情況實在非常落魄，無能為力。中心負責人周先生表示：「我都嘗試過好多方搵人幫手，問過身邊親戚朋友，我亦都問過有意接手嘅人，但呢一刻都唔太樂觀。」

海關拘捕36歲男董事

最新的案件進展顯示，香港海關已於昨日（24/7）拘捕一名36歲男子，據悉為該兒童發展中心的董事，涉嫌在不當接受付款的情況下營業，違反《商品說明條例》。

家長控訴特教中心無預警倒閉涉款百萬，絕望求助。(東張西望截圖)

家長控訴特教中心無預警倒閉涉款百萬，絕望求助。(東張西望截圖)

家長控訴特教中心無預警倒閉涉款百萬，絕望求助。(東張西望截圖)

家長控訴特教中心無預警倒閉涉款百萬，絕望求助。(東張西望截圖)

陳太控訴。(東張西望截圖)