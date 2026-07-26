43歲台灣男星王凱家中猝逝 鄰居敲門無回應 入屋驚見「已屍僵」
撰文：TVBS新聞網
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台灣藝人王凱（本名王建隆）7月26日驚傳於台北市大安區住家中猝逝，被發現時已無生命徵象且屍體呈現僵硬狀態，享年43歲。
警方接獲報案後迅速趕赴現場，初步檢視發現現場並無外力入侵或破壞痕跡，死因仍待進一步檢驗釐清，警方已連繫王凱住在南部的家屬及胞姊，緊急北上處理後續事宜。而第一時間發現的鄰居表示當時在門外還有聽到電視聲，並還原當時情況。
鄰居察覺異狀開門揭發噩耗
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據了解，王男獨自居住於安居街某棟公寓頂樓加蓋，平日與周邊鄰居互動良好，昨日鄰居還有與他互動，今日鄰居發現王男有物品放置於戶外，好意欲拿進室內給他時，在門外聽到屋內傳出電視聲響，但多次敲門喊叫皆未獲回應。鄰居開門察看後，赫然發現王男倒臥在住家地板上，且完全沒有反應，嚇得連忙報警求助。
警方排除外力死因待釐清
警方下午獲報後派員趕抵現場，進門查看後確認王凱已明顯死亡，研判死亡時間已超過3小時。現場未發現任何外力介入或打鬥痕跡，目前全案已報請檢察官進行刑事相驗，以釐清確切的死亡原因。
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