周星馳《美人魚2》拍完8年未上映傳與羅志祥有關　本人發聲回應了

周星馳電影《美人魚2》拍完已8年，但遲遲未上映，近日傳出電影已通過審查，可望在明年上映，不過電影一直未能上映的原因，網傳與主演吳亦凡、羅志祥塌房有關。



對此羅志祥親自在社群發文澄清，強調自己從未演出該片。

羅志祥曾參演周星馳執導的電影《美人魚》，近日澄清自己未出演《美人魚2》。（《美人魚》劇照）

更多羅志祥照片及《美人魚》劇照：

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電影《美人魚2》中國網上傳出近日終於通過審查取得上映許可，更傳該片受到主演吳亦凡、羅志祥接連爆出劣跡爭議影響，劇組不得不刪除兩人戲份，甚至重拍部分內容，製作成本也因此增加。

羅志祥15日在Facebook發文，針對相關報導幽默澄清：

報告、報告，偶本人並沒有演過美人魚2喔，謝謝媒體朋友的關心。

短短幾句話否認與電影有任何關聯，也間接回應近日頻繁出現在相關新聞中的情況。

羅志祥的發文曝光後，粉絲們留言笑稱：

「請大家去看羅志祥演的網紅老爸～～～8/27上映！！！！」

「不是只演美人魚1而已嗎，其他就是西游降魔篇」

「美人魚章魚不是做成一道香噴噴的料理了嗎？怎麼還會有第二呢」

「本人親自打假」



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