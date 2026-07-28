何伯離世｜何太年初狂數前夫呃婚　誤信是百億富豪：幫唔到我就走

因登上TVB節目《東張西望》而轟動全城、曾怒斥五名子女拿走450萬積蓄的「何伯」（何煊），今日（28日）消息指何伯周一（27日）在醫院離世，終年77歲。何伯當年因與比他年輕逾30歲的「何太」（葉秀定）展開「忘年戀」，甚至在節目中亮出龍鳳鈪及昂貴名錶作為定情信物，一夕之間成為全港網民茶餘飯後的熱門話題。

《東張西望》報道何伯及新何太投訴孻女搶走450萬財產的個案，後來演變成全城焦點。（節目截圖）

何太嫌棄何伯身家「得咁啲」

然而，這段轟轟烈烈的忘年戀並未持久。隨着網絡關注度及經濟壓力增加，二人關係迅速惡化。何太多次在直播中公開抱怨何伯，甚至指責對方未能提供經濟保障，二人由昔日的放閃夫妻變成互相指摘，多次在網上隔空火拼、何伯更因愛成恨拿刀刺何太，被區域法院認罪判監2個月。

何伯何太不時開直播，亦成立了粉絲群。（影片截圖）

何伯（何煊）認向婦人噴殺蟲水，被判囚2月，但准緩刑2年，及需向事主賠償2千元。(陳曉欣攝)

「何太」葉秀定就在年初（2月）就高調開Live，不但面不改容地狂數何伯，更驚爆當初下嫁的真實原因，直言是誤以為何伯擁有過百億資產！在Live片段中，葉秀定直指何伯這點積蓄根本唔夠睇：「佢咁大年紀，我貪佢咩呀？貪咩老咩？以前九幾年香港地好易搵錢，你話佢早20幾年退休？點會咁樣浪費時間、浪費青春呀？」她更語出驚人地表示：「三、五百萬都未夠自己養老？分分鐘自己身體有癌症，醫幾千萬容乜易呀！」言下之意，何伯的身家連給她「保底」都不夠。

前何太開Live狂數何伯，徹底推翻過往「真愛」及「不介意何伯無錢」的說法。（影片截圖）

葉秀定狂數前夫，直指對方這點積蓄根本不夠看，更語出驚人地表示：「三、五百萬都未夠自己養老」（影片截圖）

何太自稱「窮得正直」 曾信何伯是百億大佬

最令人咋舌的是，葉秀定堅稱自己「窮得正直」，從不騙人，當初肯接受何伯全因一場美麗的誤會——她以為對方是百億富豪！葉秀定坦言這段婚姻是一場商業投資：「我係一心諗住佢可以幫助到我創業，我先至接受佢㗎咋，講真㗎……我所以從來我唔會呃人囉，你幫得到我你就嚟，你幫唔到我你就走開啦。」

葉秀定堅稱自己「窮得正直」，從不騙人，當初肯接受何伯全因她以為對方是百億富豪！（影片截圖）

最後葉秀定更語出驚人，徹底推翻過往「真愛」及「不介意何伯無錢」的說法。她直言當初看到何伯那張450萬元的定期存款單時，內心其實充滿嫌棄：「我見到佢四百五十萬，我係撇開一邊㗎喎……我睇到佢嗰張四百五十萬定期紙，我真係唔鍾意呀，我見你得咁啲啲錢，有冇搞錯？我心目中我諗住你過百億㗎！」她解釋，何伯曾吹噓自己借了九百萬給兄弟，又自稱做過「黑社會大佬」，令她誤以為對方是隱形富豪，結果大失所望。

最後葉秀定更語出驚人，直言當初看到何伯那張450萬元的定期存款單時，內心其實充滿嫌棄。（影片截圖）

隨著前何太葉秀定的真面目曝光，網民紛紛留言嘲諷，指其貪婪嘴臉令人咋舌：

「如果有百億！行街市會識到你？」

「有百億都睇唔上你啦，貪你驅風？」

「原來當初識何伯係想佢資助妳做生意，東張訪問妳時又話係真愛嘅？」

「話揀阿伯幫到妳創業咪即係貪錢囉，笑死人。」

