何伯離世｜77歲何伯肝癌離世！醫生揭4食物最傷肝　1種增風險78%

何伯離世｜肝癌｜因接受TVB節目《東張西望》訪問而爆紅的「何伯」何煊，今日（28日）傳出因肝癌離世，享年77歲。肝癌症狀因不明顯，發現時可能已是末期，故有「沉默殺手」之稱，存活率較低，是本港第3大致命癌症。想遠離肝癌，飲食習慣是關鍵，以下4種食物最好少吃。



何伯離世｜何伯曾為450萬與子女反目 忘年戀唏噓收官

當年76歲的何伯，結識了比他年輕逾30歲的「何太」葉秀定。兩人認識不久便迅速閃婚，何伯更送上名錶、鑽戒等總值近30萬元的結婚禮物。這段「忘年戀」令何伯與5名子女反目。細女更提前將450萬元的積蓄（港幣）全部提走。為了追討積蓄，在2024年何伯與何太登上TVB節目《東張西望》公開指控子女不孝，一時間成為全城熱話。

爆紅後，同年何太開始利用流量在社交平台直播，但兩人很快便有矛盾，經常公開互罵。後來何太更在直播中揚言要離婚改嫁。2025年5月何伯又因一時衝動刺傷何太，直到今年（2026年）7月份何伯才被判入獄2個月。如今這段「鬧劇」隨着何伯因肝癌離世而「收官」，實在令人唏噓。

小心腹痛\食慾不振\腹脹等6個肝癌症狀。（FREEPIK）

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何伯離世｜肝癌6症狀 小心肚痛、食慾不振、腹脹

根據香港癌症資源網上中心的數據顯示，肝癌是香港常見癌症的第五位，肝臟自我修復功能很強，即使只剩下一小部份，依然可以正常運作，因此肝癌早期沒有明顯的病徵，但要注意以下幾點：

1. 右上腹不適、腹痛。

2. 食慾不振、體重下降，沒有刻意減肥，但體重在短期內明顯下降。

3. 容易疲倦，有持續性的疲勞和虛弱感。

4. 皮膚和眼白呈微黃，引致黃疸。

5. 小便呈茶色、大便呈淺灰色。

6. 腹部異常腫大，腹腔內積聚液體。



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傷肝食物｜醫揭4食物最傷肝

事實上，男性的肝癌發病率和死亡率均高於女性，患者也較多為50歳以上的中年人。即使是早期發現，5年存活率也僅有34%，整體存活率更是低至20%。不過，改善飲食與生活習慣是預防肝癌最有效的方法之一。

台灣胃腸肝膽科錢政弘醫生曾分享，一名63歲的日本男子在確診肝癌後，無進行化療，只是戒煙、戒酒，6公分左右的腫瘤便自行消失。此外，想保護好心肝，下面這幾種傷肝食物千萬要少碰！肝癌治療｜63歲男無化療6cm腫瘤消失！醫揭因戒2物！4食物最傷肝

1. 甜食 罹患肝癌的機率高出78%

糖對肝臟的損害，不亞於酒精，請遠離含糖食品，如糖果、餅乾、汽水或果汁，高血糖會增加肝臟中脂肪的積累量。根據美國營養學會的資料顯示，每天飲一種或多種含糖飲料的女性罹患肝癌的機率高出78%。

根據美國營養學會的資料顯示，每天飲一種或多種含糖飲料的女性罹患肝癌的機率高出78%。（unsplash）

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2. 油炸食品 引發肝臟慢性發炎

脂肪和卡路里含量極高，會引發肝臟慢性發炎。

脂肪和卡路里含量極高，會引發肝臟慢性發炎。（pexels）

3. 鹽 易致水腫

鹽會導致水腫，一般鈉含量應限制在每天2400毫克以下 (即1茶匙)，尤其出現腹水（肝硬化引起）的病人更該減鹽。

鹽會導致水腫，一般鈉含量應限制在每天2400毫克以下 (即1茶匙)，尤其出現腹水的病人更該減鹽。（pexels）

4. 止痛藥 增加死亡風險

當你感到頭痛、感冒或發燒時，切勿盲目吃止痛藥。特別是含有乙醯胺酚（Acetaminophen）的藥物，根據美國食品藥物管理局 (FDA) 的統計，乙醯胺酚中毒是全美導致急性肝衰竭的首要原因之一，會增加死亡風險。

根據美國食品藥物管理局 (FDA) 的統計，乙醯胺酚中毒是全美導致急性肝衰竭的首要原因之一，會增加死亡風險。（pixabay）

參考資料：香港綜合腫瘤中心