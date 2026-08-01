呢度都有外星人｜全港首創電視彈幕！羅毓儀山頂召喚UFO爆驚喜

由陸浩明（六號），馮熙燮（Ryan）及羅毓儀（Yuki）主持；香港外星政治學會總監何啟華（Stan）擔任顧問的綜藝節目《呢度都有外星人》，逢周一晚9點半及周二晚9點35分TVB Plus（82 台）直播。

綜藝節目《呢度都有外星人》逢周一晚9點半及周二晚9點35分TVB Plus（82 台）直播。（官方提供圖片）

呢度都有外星人｜全港電視首次彈幕畫面

下星期一（3 日）首播的直播節目《呢度都有外星人》，將提供全港電視首趟彈幕功能，電視觀眾可以在螢幕看到網民在myTV SUPER chatroom 之間的互動。節目同時請來美國外星政治學院顧問委員、香港外星政治學會總監何啟華（Stan）擔任顧問，每集他都會探討跟外星生物有關或鮮為人知的秘聞。首集Stan會跟三位主持陸浩明、Ryan、Yuki 拆解UFO 各類形狀，包括︰八角星、漢堡包、六角星、球形等，而近日美國政府公布的疑似UFO 影像，正屬於漢堡包型。

顧問何啟華（Stan）擔任，每集他都會探討跟外星生物有關或鮮為人知的秘聞。（官方提供圖片）

呢度都有外星人｜羅毓儀山頂成功召喚UFO？

Yuki接受訪問時表示初次做直播主持，必定會打醒十二分精神，她自言之前有網上開直播的經驗︰「做電視直播都緊張㗎，無得NG。好在有前輩六號同場，之前合作過《#後生仔傾吓偈》，有佢睇住會定好多。」Yuki跟Ryan則是初次合作，好在大家都是歌手出身，閒時除了夾稿傾外星人之外，都會傾到音樂相關的話題，Yuki笑說︰「甚至乎拍攝嘅空餘時間會一齊夾歌，可以放鬆下減壓。」她又表示宇宙浩瀚深信有人類以外生物，早前Stan 帶隊到太平山頂嚐試召喚UFO，竟然有意外收穫。想知道最終結果，就要留意節目播出。