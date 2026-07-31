寶珮如車禍毀容歷20次手術　淚謝袁潔儀分薪救濟：每口飯都記住她

現年61歲的寶珮如近日現身新城廣播接受由李有毅（Ben）與兒子李國煒（Benson）主持的《Ben同Benson『Chur』到行》節目接受訪問。在訪問中，寶珮如細訴了她從童年、入行、遭遇車禍重創到重生的傳奇半生，令主持人和聽眾深受感動。



寶珮如現身《Ben同Benson『Chur』到行》節目訪問。（網上圖片）

寶珮如遭遇車禍面部受重創毀容

寶珮如於1999年不幸遭遇嚴重車禍，導致面部重創、下頜骨碎裂。不僅面部植入鈦金屬片，人中更要割取耳背皮作修補，口內上下顎共釘上14隻螺絲假牙，甚至要重新學習走路。在長達7年的復康期內，她經歷了超過20次大大小小的手術。與相戀15年的初戀人駱達華，亦未能共患難而分手收場。

寶珮如遭遇車禍面部受重創毀容。（網上圖片）

袁潔儀分薪救急寶珮如渡難關

她坦言，當時不僅要承受肉體劇痛，經濟與情緒更雙雙陷入絕望低谷。而在最艱難的時刻，好友袁潔儀毫不猶豫地伸出援手，將自己的薪金分給她應急，助她走出難關。寶珮如在訪問中紅了眼眶，直言袁潔儀是她生命中的「天使」：「我到今時今日，每食一口飯都會記住袁潔儀。」之後寶珮如在教會認識圈外人鄧秋雄，拍拖兩個月，便於2011年閃婚。

袁潔儀分薪救急寶珮如渡難關。（網上圖片）

寶珮如童年坎坷由母親隻身撫養

談及演藝生涯的起點，寶珮如透露其原名為陳佩如。當年入行時，獲恩師周梁淑怡親自為她改藝名。在「藍」與「寶」兩個字之間，她最終挑選了「寶」字，寓意這名字能為她換來快樂人生。回首童年，寶珮如過得並不輕鬆。她透露自己3歲時父親便離家出走，由母親隻身撫養她與弟弟。一家人曾棲身於茶果嶺的木屋區，生活拮据，她自小便要出外打工幫補家計。

寶珮如童年坎坷由母親隻身撫養。（IG@babybohkartist）

寶珮如坦言「若時光倒流仍願重來」

提起入行經過，寶珮如笑言，當年因前男友駱達華拒絕帶她去片場看拍戲，激起了她的不服輸的傲氣。為了證明自己，她毅然報名參加亞洲電視的《未來偶像爭霸戰》，結果一舉意外踏入演藝圈，展開了數十年的幕前生涯。寶珮如在節目尾聲中坦言，那場車禍雖然摧毀了她的容貌，卻重塑了她的靈魂，令她學會了謙卑、感恩與忍耐。她感性地表示，若時光能夠倒流，她甚至願意重新經歷一次這段痛苦卻令她蛻變的人生旅程。