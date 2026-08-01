鍾培生莊雅婷送米芝蓮奢華薑醋曝光　汪明荃獲贈明珠入掌賀卡揭秘

「百億富四代」鍾培生（Derek）今年3月與女友莊雅婷（Angel）結婚，並於7月低調喜迎愛女出世。近日，演藝圈「大姐大」汪明荃（Liza姐）在社交平台開心分享收到的星級喜醋，這份來自鍾家的豪門喜訊正式呈現在大家眼前。

鍾培生與太太莊雅婷。（資料圖片 / 葉志明 攝）

鐘培生「明珠入掌」喜得千金 米芝蓮奢華薑醋盡顯氣派

從Liza姐分享的相片中可見，喜醋禮盒內附有一張古典優雅的賀卡，內頁以傳統紅字寫上八字祝詞：「喜至慶來 明珠入掌 共歡同樂 永永其祥」，落款為 「鍾培生 鍾莊雅婷 敬贈」。其中「明珠入掌」為傳統典故，專指喜得千金（弄瓦之喜），證實鍾培生與太太莊雅婷已順利誕生愛女，正式榮升新手爸媽。

身為富四代，鍾培生派送的喜醋排場當然非同凡響。相中的薑醋禮盒及密封罐均印有 「嘉麟樓 Spring Moon」 的經典標誌，出自香港半島酒店旗下、屢獲殊榮的米芝蓮星級粵菜廳。禮盒採用棗紅色配以金色線條的奢華包裝，裡面的密封罐更配上極具質感的金色木紋蓋，整體設計典雅大方，貫徹了鍾家一貫的體面與豪門氣派。

鍾培生過去出席活動時亦曾公開笑言，阿姐一直「睇住佢大」。（IG@wang_liza）

不知道這位豪門小公主日後會否隨父母一同公開亮相呢？（IG@wang_liza）

半島嘉麟樓奢華薑醋盡顯氣派。（IG@wang_liza）

鍾培生尊崇前輩禮數做到足

汪明荃收到喜醋後發文：「收到鍾培生鍾莊雅婷送來BB女薑醋。恭喜『弄瓦之喜』。」騎士鍾培生與汪明荃的緣份由來已久，鍾培生的母親與汪明荃是多年好友，鍾培生過去出席活動時亦曾公開笑言，阿姐一直「睇住佢大」。雖然鍾培生平時在網絡或擂台上作風大膽，但面對看著自己長大的圈中尊貴長輩，禮數上一點都不馬虎。今次愛女出世，夫妻二人特意用上「敬贈」字樣向阿姐呈上喜醋。