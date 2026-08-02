陳淑蘭38年前選美舊照出土大曬逆天長腿　網民激讚：絕不輸李嘉欣

現年57歲的陳淑蘭（蘭子）向來以幽默大方、性格率真著稱，但不少人差點忘了，她可是1988年香港小姐亞軍兼「最上鏡小姐」得主！近日，網上瘋傳一張蘭子於38年前代表香港赴韓國參加「1988世界大學小姐」競選時的珍貴舊照，其驚為天人的顏值與逆天身材瞬間引發熱議！

代表香港征戰「世界大學小姐」 獲封亞洲大學小姐

從出土的舊照中可見，當時年僅19歲的陳淑蘭身穿藍色連身泳衣，側坐在椅上，身旁則是同屆來自哥倫比亞的佳麗。照片中的蘭子皮膚白皙透亮、五官立體精緻，更吸睛的是她一雙筆直又修長的大長腿，整體氣場與氣質絲毫不遜色於身旁的歐美佳麗。

雖然該網民貼文打趣指，當年選美雖名為「大學小姐」，但其實不少佳麗，當時並無大學學歷，略帶諷刺，但大家焦點全落在蘭子的驚世美貌上。事實上，蘭子當年不單代表香港遠赴韓國參賽，更憑藉絕佳狀態一舉奪得「亞洲大學小姐」名銜，為港爭光！

陳淑蘭舊照出土。（網上圖片）

網民大讚：當年選美睇好佢贏李嘉欣！

舊照一出，隨即引起大批網民及港姐迷留言圍觀，留言區幾乎清一色大讚蘭子年輕時的神級顏值：「靚過李嘉欣！」、「選嗰年，我以為佢係冠軍，佢絕對優勝過李嘉欣」、「蘭子選美時真係靚到爆」。眾所周知，1988年港姐冠軍是號稱「史上最美港姐」的李嘉欣，當年蘭子不僅在決賽中成功擊敗李嘉欣奪下「最上鏡小姐」，令李嘉欣失落該獎並在後台大哭，最後更摘下亞軍殊榮。如今珍貴舊照重現，再次證明蘭子當年擁有「仙女級」的外貌與神級身材，絕對是實力派大美人！