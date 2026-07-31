東張西望｜張偉文嚴重壓瘡遭疏忽照顧　方俊帶隊上門對質院方報警

無綫新聞資訊節目《東張西望》今晚（31/7）播出一集，披露了現年73歲、有「靚聲王」之稱的張偉文最新的健康狀況，並揭發其入住的私營護老院懷疑存在嚴重疏忽照顧的問題。張偉文近年健康狀況欠佳，自2022年確診認知障礙症後，一直在護老院接受照顧，惟其監護人兼好友方俊近日發現，張偉文在院舍期間健康每況愈下，甚至疑因護理不當而飽受折磨。

「靚聲王」張偉文疑遭護老院疏忽照顧 長期臥床致嚴重壓瘡 。《東張西望截圖》

方俊陪同探望 情況令人心酸

《東張西望》攝製隊聯同方俊前往醫院探望張偉文。昔日歌聲嘹亮的「靚聲王」，如今因皮膚發炎及嚴重壓瘡等併發症緊急送院。目前張偉文基本上已無法進行正常言語交流，對外界的提問僅能以簡單詞語或眼神微弱回應。

方俊在探望期間不斷為張偉文打氣，並透露張偉文在院舍期間長達一年半無法正常下床及洗澡，導致傷口反覆感染深可見骨，令他痛不欲生：「年幾冇沖過涼，導致呢一年半呢，就令到佢受咗好多不必要嘅痛苦囉。其實我已經要求佢哋可唔可以抬佢沖涼，佢哋就話社康護士唔建議咁做，佢哋就話其實都有同佢擦身。」方俊無奈續說：「其實我要求咗好多次沖涼，佢哋又冇咩回覆我。」

護老院推諉拒回應。《東張西望截圖》

警方到場協調。《東張西望截圖》

護老院推諉拒回應 警方到場協調

為還原事件真相，方俊與《東張西望》團隊親身前往涉事護老院了解情況。面對攝製隊及家屬的質問，院舍職員表現迴避，更一度以需要書面溝通為由拒絕回應，甚至阻擋拍攝並報警求助。

護老院女職員面對質問時回應：「正常我哋係隔日沖一次涼，需擦身都一樣，就算嗰位院友唔適合沖涼嘅狀況，都係睇返佢個個人狀況係點樣，先至可以決定到個護理方式嘅。」當女主持再追問假如隔日沖涼，為何壓瘡會嚴重潰爛先被發現？此時女職員不知如何應對，身邊男職員出口制止要求女主持書面溝通。

方俊反駁：「我唔可以書面回答，因為點解呢？因為書面咗好多形式你哋都唔覆我！我要求你哋，一連串好似燒炮仗咁，我已經發咗咁多次，你哋覆我話同事放咗假，返嚟先覆你，係咪要咁樣？係咪要咁樣去回覆人？每一個問題要書面。」

當女主持再追問假如隔日沖涼，為何壓瘡會嚴重潰爛先被發現？此時女職員不知如何應對。《東張西望截圖》

女主持再質問：「其實你哋係咪間接承認疏忽照顧？」男職員表示：呢個我哋答唔到，唔好意思請你哋出去啦。你哋唔出去，我哋就報警。」

警方接報到場了解後，護老院男職員才願意透露張偉文當時的傷勢細節：護老院男職員向方俊表示：「你都睇到個圖，佢個皮膚係有少少瘀黑就即刻同你講咗㗎啦，後來點解會咁爛，我哋睇返紀錄，因為佢嗰日出院之後，返咗就唔同咗啦。」

院方書面回應 稱需按傷口狀況護理

事後，《東張西望》團隊向涉事護老院發出正式查詢。院方其後透過書面回覆表示，淋浴並不一定是最合適的護理方案，院舍實務手冊規定須按院友健康狀況提供適切照顧。對於有特殊傷口的院友，需待傷口完全癒合及周邊皮膚完好後，方會恢復淋浴服務。

然而，方俊對院方的解釋極不接受，並已暫停向院方繳付相關費用，強烈要求有關政府部門介入調查，為張偉文討回公道。