《少林足球》師兄弟齊聚賀黃一飛大壽　田啟文「吹雞」獨缺周星馳

周星馳經典電影《少林足球》一眾師兄弟難得齊人重聚！三師兄田啟文近日「吹雞」搞飯局，一口氣集齊超過15位周星馳系列電影的台前幕後，慶祝大師兄黃一飛84歲生日，場面熱鬧又溫馨，滿滿回憶殺令網民直呼感動。



大合照。（網上圖片）

難得重聚！（IG@koktakchiu）

《少林足球》經典陣容再同框

相中所見，一眾昔日功臣互相搭肩開心留影，氣氛熱鬧融洽。「三師兄」田啟文手持金黃玫瑰賀壽蛋糕陪伴主位；「二師兄」莫美林、「四師兄」陳國坤及「六師弟」林子聰則圍繞左右。大合照陣容更是星光熠熠，包括谷德昭、馮勉恒、楊能、「如花」李健仁、林子善、黃一山，以及被指為周星馳姐姐的周文姬等台前幕後齊齊入鏡！

集體回憶殺。（微博@恆生影業）

田啟文吹雞爆「五喜臨門」

田啟文在接受傳媒訪問時笑言，今次聚會是「五喜臨門」，先是慶祝大師兄黃一飛84歲生日，以及四師兄陳國坤生日，自己就奪得金馬獎最佳男配角，此外六師弟林子聰有份做執行導演的《功夫女足》大收，更難得的是二師兄莫美林可以參加聚會，所以準備了5個蛋糕，皆因眾人廿幾年來無一齊聚過，難得齊人！

賀黃一飛大壽！（IG@koktakchiu）

田啟文吹雞爆「五喜臨門」。（微博@恆生影業）

感慨圈中頻傳噩耗

近年不少資深藝人相繼離世，當中包括在《少林足球》飾演魔鬼隊教練「強雄」的謝賢，令人不勝唏噓，田啟文亦直言正因如此更要「珍惜眼前人」，故已下定決心日後要定時「吹雞」相聚。至於萬眾期待的「五師兄」周星馳為何缺席？田啟文則笑著代答：「佢忙緊宣傳邊度得閒呀！」

田啟文感慨圈中頻傳噩耗。（《少林足球》劇照）

周星馳最近忙於電影《功夫女足》宣傳。（微博@電影功夫女足）

見到這班港產片老戲骨難得同框，不少網民深受感動，紛紛留言感慨「睇到佢哋齊人好開心」，亦有人直呼「師兄弟返晒嚟」。大家除了寄語這班陪伴幾代人成長的綠葉演員身體健康外，更感嘆時光飛逝，滿載對這份歲月情懷的深厚致敬。