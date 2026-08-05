AI女星方桃子30天狂吸粉40萬　「60秒廣告開價25萬」身價碾壓真人

AI短劇近來掀起熱潮，其中《被裁掉的女孩》第一季自6月上線後，以11集、每集約2分鐘的篇幅，創下突破2億次播放佳績，平均每集按讚數超過30萬，獲封「AI精品短劇」。劇中AI女主角「方桃子」也因此一夕爆紅，短短30天就在社群平台累積40萬粉絲，男主角「周以衡」更逾11萬，人氣迅速竄升，甚至展現驚人的商業吸金能力。



這部AI劇由女導演菲菲飛製作，用AI創作平台拍攝，團隊也就總共3個人，講的是女主角方桃子原本窮得只能買地攤貨，當模特兒之後，與名人網紅合照居然被裁掉，但她並未氣餒，那句「如果這個城市只肯把我放在邊上，那我就自己往中間站」超激勵人心。

AI女星「方桃子」（抖音@方桃子）

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有趣的是由於方桃子被指神似日本女星小松菜奈，導演菲菲飛還拍片澄清，要大家去做1比1對比，「除了那2顆痣，沒有任何地方像了吧」，完全沒想搭便車的意思，跟一般影視圈推新人時刻意說是「台版常盤貴子」、「XX界林志玲」的習慣背道而馳。

方桃子和周以衡在爆紅後開了社交帳號，發日常生活模樣，而兩人的穿搭也成了時尚討論話題，就跟真人偶像一樣，只是對老闆而言，這個藝人沒有情緒，不會亂喊價，更不會亂搞關係或騙錢。方桃子雖然並非真人，卻已正式跨足品牌合作。她7月31日首度替彩色隱形眼鏡品牌拍攝廣告影片，除了置入商品，也以口播介紹產品特色，宣告AI虛擬角色正式投入商業市場。

根據巨量星圖公布的資料，方桃子的廣告身價相當驚人，1至20秒影片報價16.8萬元人民幣，21至60秒為20.8萬元人民幣，超過60秒更高達25.8萬元人民幣。這樣的價碼不僅超越許多百萬粉絲真人網紅，也超過許多真人演員，顯示AI角色的商業價值正快速攀升。品牌業者看中的，正是AI角色沒有真人藝人的形象風險，沒有翻車危機，可全天候經營社群，也不受時間、體力限制。

AI女星「方桃子」廣告身價（微博圖片）

不過，方桃子的高人氣並未延續到新作品。《被裁掉的女孩》第二季8月1日上線後，卻因劇情設定引發負評，像是女主角輕易收留陌生親戚，還替對方墊付5萬元人民幣，被批角色行為過於不合理，與第一季塑造的人設大相逕庭。此外，也有不少觀眾認為第二季AI生成痕跡更加明顯，人物表情、生動度都不如第一季，懷疑製作水準下滑。

此外，方桃子首支合作商品為彩色隱形眼鏡，由於屬於第三類醫療器材，也引發法律討論。律師指出，AI角色並不可能真正配戴商品，若在影片中宣稱「戴了一整天很舒服」等內容，恐涉及虛構使用經驗，甚至有誤導消費者、涉嫌虛假廣告的疑慮。雖然現行法規並未禁止AI虛擬人代言商品，但廣告內容仍須符合真實性，若日後商品衍生消費爭議，相關法律責任仍將由營運團隊承擔，而非AI角色本身。

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