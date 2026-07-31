韓國AI美女氣象主播「靚過偶像」爆紅　貼身造型掀刻板印象爭議

韓國近日一位美女氣象主播在社群平台掀起熱烈討論，不少網友大讚「比偶像還漂亮」，甚至誤以為是地面電視台的新主播。然而，隨著影片瘋傳，真相也隨之曝光——她其實是由AI生成的虛擬主播。



這位名為金詩雅的AI氣象主播，由韓國天氣服務公司K-Weather打造，負責在YouTube頻道播報天氣，逼真的外貌與自然的播報方式，不僅讓大批網友驚呼真假難辨，也再次掀起AI是否將取代主播工作的討論。

點圖看看「美過偶像」的韓國AI虛擬主播：

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金詩雅為何被誤認是真人主播？

金詩雅近期因一段天氣播報影片在社群平台瘋傳，畫面中她站在虛擬攝影棚前，以流暢自然的口條播報天氣，表情與肢體動作都相當逼真。

雖然原始影片已清楚標示「本影片由生成式AI製作」，但相關截圖與短片在轉傳過程中遺漏了這段說明，導致許多網友誤以為是真人主播，紛紛留言表示：

「完全看不出來」

「主播這個職業也要被AI取代了」



隨著事件持續發酵，也引發外界重新關注生成式AI在媒體產業的應用與發展。

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AI主播爆紅外貌設定成討論焦點！

除了技術層面受到關注，金詩雅的外型設計也引發討論。部分網友認為，她身穿貼身上衣與短裙播報天氣，仍延續過去過度強調女性外貌的刻板印象，質疑AI在角色設計上複製了既有偏見；也有人認為，這只是製作團隊吸引觀眾的表現手法，與真人主播並無太大差異。

另一方面，K-Weather導入AI主播的主要目的，則是降低人事、拍攝、妝髮等製作成本。事實上，韓國已有不少地方政府與媒體開始嘗試使用AI播報員，顯示生成式AI正逐步進入廣播與新聞領域。金詩雅的爆紅，不僅展現AI技術的快速進步，也再次引發外界對媒體產業、就業市場及AI倫理議題的廣泛討論。

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