單身即地獄｜金珉志發片親回應整容疑雲　坦承沒動刀因2舉動變美

有「田徑女神」、「田徑界Karina」之稱的韓國田徑選手金珉志，因出演Netflix戀愛實境秀《單身即地獄》第5季再度成為焦點。

隨著人氣飆升，她過去舊照被翻出，也引發整容質疑。對此，她日前在個人YouTube頻道上傳Q&A影片，首度正面回應外界傳聞。

「我不知道會變這麼漂亮！」　金珉志否認整容　親揭變美秘訣

２月28日，金珉志在個人 YouTube 頻道發布 Q&A 影片。面對網友辛辣提問「是不是整容了？」，她大方回應：

我真的沒整容（動刀）！看到以前的照片我也覺得很驚悚。

她解釋舊照中臉型突兀是因為當時剛戴上牙齒矯正器，導致嘴部凸出。

不過，金珉志也展現率真性格，坦承為了美感做了微調：「光靠矯正怎麼可能變這麼漂亮？我確實打了玻尿酸（填充物），鼻子和額頭都有打。我也沒想到矯正加點填充物會變這麼美！」對成果顯然相當滿意。

向崔美娜數道歉　私下已和解

除了外貌爭議，金珉志在節目《單身即地獄5：Reunion》中的態度與語氣也曾引發觀眾不滿，尤其是與嘉賓崔美娜素之間的火藥味。

對此，金珉志在影片中誠懇致歉：「當時我的表情和語氣確實太輕率了，沒有考慮到鏡頭前的形象，對美娜素感到非常抱歉。」她透露兩人私下已解開誤會，當天就主動聯繫對方，現在仍會透過 SNS 互動，並甜喊「姐姐愛妳」破除不合傳聞。

從「田徑界Karina」到戀綜話題女王

1996年出生的金珉志，過去活躍於綜藝節目，因甜美外型與運動員身份形成反差，被封為「田徑界Karina」。今年1月上線的《單身即地獄5》讓她人氣再攀高峰，最終與小5歲的宋承一配對成功，但後續並未發展為現實戀人。

表演完帶剩炭回家取暖！網紅「一氧化碳中毒」驟逝　弟弟哀痛證死訊

NBA巨星也愛台灣味！霍華德大讚「胖老爹」史上最強炸雞　林書豪同框笑翻

