澤尻英龍華久違20年再出寫真　鏤空衫比堅尼齊上陣　2天即登榜首

日本女星澤尻英龍華當年憑藉日劇《一公升的眼淚》爆紅，卻在事業巔峰時期接連捲入負面風波，不只多次被批態度高傲，之後更因毒品事件重創形象，甚至一度宣布不再回歸。



不過在沉寂多年後，她近幾年逐漸回到演藝圈，除了參與舞台劇與電影作品，今年更推出睽違近20年的全新寫真集《DAY OFF》，強勢回歸寫真界。

澤尻英龍華寫真集《DAY OFF》公開的相片。（X@erika_photobook）

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澤尻英龍華推全新寫真集現年40歲的澤尻英龍華，近日為宣傳寫真集出席記者會，一身橘紅色高衩禮服搭配俐落高馬尾登場，狀態引發外界熱烈討論。沒有過多修圖與濾鏡，在鏡頭前依舊展現超強氣場。不少網友看完後紛紛驚呼：

「完全沒變老」

「女神氣場還是太強」



而《DAY OFF》公開的多組照片中，她也挑戰不同風格造型，包括比基尼一套換一套、鏤空針織罩衫等，大方展現結實體態與健康性感魅力。

其中一組照片裡她換上高衩泳裝，下身搭配短褲造型，慵懶躺在SUP衝浪板上，纖細腰線與修長雙腿成為焦點。此外，她還拍攝與海豚共游的水下畫面，以白色比基尼搭配長蛙鞋入鏡，完美曲線再度掀起話題。據了解寫真集才開賣短短2天，就衝上日本Amazon寫真類排行榜冠軍，再次證明她多年來依舊擁有超高人氣與無可取代的魅力。

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