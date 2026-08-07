內地男子AI短劇《歸墟》播放破億　爆成本破兩萬幾秒打戲需2千字

隨著人工智能技術迅速發展，AI影視創作正迎來爆發期。1991年出生、現年35歲的內地創作者江瀾，憑藉獨自製作的AI短劇《歸墟》在網絡上迅速爆紅，全網累計播放量驚人地突破1億大關。

末日奇幻短劇歸墟播放量破億。（騰訊視頻《歸墟》截圖）

離職美術生打造AI短劇天花板。（騰訊視頻《歸墟》截圖）

全職投入AI短劇

大學主修美術專業的江瀾並非影視科班出身，此前曾在電商公司任職。早在2024年，他便開始自學並嘗試製作AI短片，更曾憑藉幾百元人民幣成本、耗時僅一週的作品勇奪馬欄山AI創作比賽一等獎（獲5萬元人民幣獎金）。隨著個人自媒體帳號獲得穩定收益，他於2025年9月果斷離職，全職投入AI短劇創作，同時亦有了更多時間陪伴孩子。

《歸墟》以「末日廢土＋生物實驗」為主題，每集長度約8分鐘，目前已上線12集，累計投入算力與製作成本高達 20萬元人民幣。（騰訊視頻《歸墟》截圖）

每集8分鐘天價成本高達2萬元

耗時近一年摸索打造的《歸墟》，以「奇幻、求生」為核心題材，大膽融合末日廢土與生物實驗等大膽元素。整部作品充滿怪獸、神祕地下世界與壓抑的冷色調場景，帶給觀眾極具震撼力的視覺體驗。然而，破億播放量的背後卻是驚人的時間與金錢投入。江瀾透露，《歸墟》每集長度約8分鐘，目前已上線的12集總共已投入近20萬元人民幣算力與製作成本，平均每集成本高達近2萬元。除了金錢開支，製作時間亦相當繁重，最快製作一集也要花上約一週時間，當中絕大部分精力均耗費在Prompt設計與畫面的反覆調校上。

江瀾誠懇建議追隨者保持「邊工作邊創作」的步調，強調AI絕非快速致富的捷徑。（騰訊視頻《歸墟》截圖）

幾秒鐘打鬥場面提示詞高達2,000字

針對大眾對AI創作「按下按鈕即可完成」的誤解，江瀾用切身經驗破除迷思。他指出，目前AI在處理多人打鬥、複雜鏡頭調度等動態場景時仍存在極大限制，「一個短短幾秒鐘的場景，Prompt可能就要寫上1,000到2,000字。」從輸入指令、邏輯微調，到影片生成後的二次修飾，每個細節都極其考驗創作者的耐心與審美。

目前《歸墟》尚未獲得廣告贊助，主要依賴平台流量分成與自媒體收入維持營運。面對廣大熱衷於AI影視創業的追隨者，江瀾誠懇建議大家切勿盲目辭職，應盡量保持「邊工作邊創作」的步調，因為這是一場長跑。他強調，AI絕非快速致富的捷徑，高質量的內容永遠無法靠「一鍵生成」。