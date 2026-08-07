楊紫瓊64歲生日獲頒「亞洲電影人獎」　繼梁朝偉周潤發後再寫傳奇

奧斯卡影后楊紫瓊6日迎來64歲生日，同時該日雙喜臨門，釜山國際影展宣布，將今年「亞洲電影人獎」頒給楊紫瓊，肯定她多年來對亞洲電影的卓越貢獻。



楊紫瓊於生日當天在IG上分享限動，曬出與丈夫、前法拉利行政總裁尚陶德（Jean Todt）的接吻照，並以「Happy birthday to my darling wife（生日快樂，我親愛的老婆）」為文，外界猜測貼文是由丈夫親自操刀。

楊紫瓊於生日當天在IG上分享限動，曬出與丈夫、前法拉利行政總裁尚陶德（Jean Todt）的接吻照。（Instagram＠michelleyeoh_official）

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照片中，楊紫瓊還特地將親吻畫面藏在夕陽美景後方低調放閃，曾合作《魔法壞女巫》的Ariana Grande及吳彥祖都現身按讚祝福。她隨後也分享《流浪地球》劇照，感謝導演郭帆透過微博送上的生日祝福。

而同一天釜山國際影展宣布，將今年「亞洲電影人獎」頒給楊紫瓊。影展指出，她不僅在香港電影黃金年代塑造出自主、堅毅的女性角色形象，更成為首位榮獲奧斯卡最佳女主角的亞裔演員，以跨越東西方影壇的演藝成就，為亞洲電影寫下重要里程碑。

釜山影展表示，楊紫瓊多年來憑藉寬廣戲路與勇於挑戰的精神，不斷突破種族與文化界線，在國際影壇建立無可取代的地位，也因此獲選為今年「亞洲電影人獎」得主。該獎項每年頒發給對亞洲電影及文化發展具有傑出貢獻的電影人，梁朝偉、周潤發曾分別於2022、2023年獲此殊榮。

相隔15年，楊紫瓊也將再度踏上釜山影展紅毯，並於10月6日開幕典禮親自領獎。影展同時規劃放映她親自挑選的《劍雨》、《奇異女俠玩救宇宙》，以及西恩貝克執導的短片《Sandiwara》和今年上映的內地電影《魔方小姐》，向她多年來橫跨東西方影壇的演藝生涯致敬。

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