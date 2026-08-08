愛回家｜姜麗文親揭接演Liza內幕　自爆堅守「一條底線」

撰文：亞瑟
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憑藉無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》中菲律賓外傭「Liza」一角深入人心的姜麗文（Lesley），近日在其個人YouTube頻道發布全新影片，感性回顧這段讓她演藝生涯迎來大突破的時光。影片中，姜麗文首度公開當初接演這個經典角色的幕後秘辛，不僅透露了自己對演出的「神聖底線」，更坦言曾因擔心觸及「文化挪用」的敏感紅線而陷入掙扎。她對角色的敬畏與演繹上的巧思，再次向觀眾展現了她身為演員的專業與誠意。

姜麗文首度公開當初接演這個經典角色的幕後秘辛。（YouTube@Lesley Chiang Official）

接演前堅守「一條底線」

在影片中，姜麗文憶述與「Liza」結緣的過程其實相當戲劇化：「當時我只是收到一個WhatsApp訊息問我有沒有興趣，我當下覺得『天啊，這是個大好機會』！」雖然她謙虛地形容當時的自己只是個「Small potato(小人物)」，但面對這個可能具爭議性的角色，她表現出極高的敏感度與原則。

姜麗文透露，她答應接演的唯一條件，就是堅決反對任何形式的「No blackface（塗黑臉）」。她強調：「我們絕對不能玩那一套，我必須確保這個角色不會對菲律賓社群造成任何不敬或冒犯。」這份對多元文化的尊重，讓Liza這個角色從一開始就建立在善意之上。

拒絕「黑面」底線。（YouTube@Lesley Chiang Official）

菲律賓閨密大派定心丸直面「文化挪用」

演繹非自身族裔的角色，在演藝圈往往容易捲入「文化挪用(Cultural appropriation)」的風波。姜麗文坦承，這也是她最初最大的擔憂：「這是一個非常敏感的話題，我不知道由我來演是否合適。」為了精準拿捏喜劇與尊重的界線，姜麗文在開拍前特意請教了她的菲律賓閨密Joey以及其他菲律賓女性朋友。「我問她們：『這會是個問題嗎？你們介意嗎？』」結果閨密們的回應給了她一劑強心針。她們告訴姜麗文：「只要你帶著愛與尊重去演，並且夠幽默，我們就會跟著你一起笑，這不是什麼大問題！」這番話徹底解開了姜麗文的心結，也讓她決心用愛來詮釋Liza。

演繹非自身族裔的角色，在演藝圈往往容易捲入「文化挪用」的風波。（YouTube@Lesley Chiang Official）

締造港菲跨文化戀愛神話

解決了心理包袱，姜麗文在角色塑造上可謂下足苦功。除了努力練習菲律賓口音和塔加洛語（Tagalog），她更為Liza設計了專屬的發聲位置。她解釋，因為現實中菲律賓朋友的母語語調相對輕快，因此她特意將聲音的音域提高（Higher register），這才誕生了劇中Liza那把充滿活力、極具辨識度又討喜的聲線。

提及劇中最令她自豪的元素，非Liza與阮政峰的感情線莫屬。姜麗文感動地表示，這對Biracial的情侶組合，成功讓許多在港的菲律賓朋友感受到被愛與被歡迎。她透露，曾在Facebook社團和留言區收到許多菲律賓網民的窩心鼓勵，證明了Liza這個角色成功打破了文化隔閡。

姜麗文感動地表示，這對Biracial的情侶組合，成功讓許多在港的菲律賓朋友感受到被愛與被歡迎。（YouTube@Lesley Chiang Official）
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