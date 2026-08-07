Ivy So蘇雅琳生圖流出仙氣形象破功　驚爆撞樣麗英及蘭茜

女子組合COLLAR成員Ivy So（蘇雅琳）向來以充滿仙氣的甜美外貌著稱，更被廣大歌迷視為心目中的女神。不過，即使被指在特定角度下展現出誇張表情，絕大部分網民與粉絲均表示這僅是惡搞鏡頭問題，笑言她即使表情豐富依然搞笑討好，紛紛力撐她個性真實且親和力十足，指其真性情才是獨特吸引力所在。

女團COLLAR成員Ivy So（蘇雅琳）是隊中的顏值擔當，深受粉絲喜愛，也是不少少男心目中的女神。（IG@ivyysooo）

Ivy So（蘇雅琳）一直人氣高企。（IG@ivyysooo）

蘇雅琳側臉笑容與表情被抓拍

這次網民討論焦點源於她於生日當天現身出席品牌公開活動。當日Ivy So身穿粉色花卉掛頸背心亮相，場面十分熱鬧。事後有網民擷取了她於現場的動態畫面與近鏡照片，包括側臉大笑擠壓嘴角、眨眼以及伸手接過禮物等瞬間，其特定角度下的笑容與神情「極具既視感」，網民笑指：「唔見一排，麗英真係愈嚟愈有女人味」。

有網民擷取了Ivy So的現場生圖，笑言撞樣搞笑藝人麗英。（threads）

Ivy So生圖流出。（threads）

Ivy So顏值依然很打得。（threads）

當日Ivy So自己俾錢買Haagen-Dazs嚟派俾粉絲！（threads）

搞笑撞樣麗英與蘭茜

相關側拍畫面迅速於社交平台引發熱烈討論，不少網民更上載對比圖，笑言她竟然撞樣搞笑藝人麗英以及蘭茜，留言區出現大量玩笑回應，例如指「蘭茜黎架喎」、「麗英定ivy so都分唔到？」、「叫佢麗英唔彩我」，甚至有留言直呼「我一望以為蘭茜返黎囉」。這些爆笑對比迅速獲得數千點讚及轉發，為活動增添了意外的熱烈話題。

網民在留言區跟風留言。（threads）

搞笑藝人麗英（IG@laiyingdesu）