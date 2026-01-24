葉蒨文當繼子女兒心肝寶貝抱實唔放　林德信夫妻坐經濟艙獲讚貼地

殿堂級歌手林子祥（Lam）與葉蒨文（Sally）早前在杭州舉行演唱會，兒子林德信（Alex）擔任表演嘉賓，亦有帶同太太及快將兩歲的女兒林明同行。日前有網民在社交平台分享，指在杭州回港的班機上巧遇林子祥一家五口，大讚兩位前輩態度和善。雖然林德信並非Sally親生，但關係不錯，Sally對待孫女林明更是視如己出，全程抱實不願放手。

林子祥和葉蒨文最近舉行巡迴演唱會。（小紅書截圖）

林德信在杭州站亦有上台獻唱。（小紅書截圖）

林德信夫婦坐經濟艙被讚貼地

該網民提到，起初並未確定是葉蒨文，直到看見林德信才肯定身分。網民透露林子祥與Sally兩位長輩坐商務艙，而林德信與太太則坐經濟艙。期間，孫女林明由Sally全程照顧，Sally更兩度抱着孫女由商務艙走到經濟艙找林德信夫婦。網民亦大讚林德信夫婦坐經濟艙表現貼地，亦留意到孫女林明穿着的衣服和鞋子均為平民國產品牌，一家人的作風相當親民。

網民發現葉蒨文兩度抱住孫女，由商務艙過去經濟艙搵林德信夫婦。（小紅書截圖）

林德信夫婦坐經濟艙被讚貼地氣。（小紅書截圖）

孫女衣著亦是平民化服裝。（小紅書截圖）

葉蒨文榮升嫲嫲抱住孫女「錫到燶」

自從林明出世後，Sally被指寵孫寵到不得了。另一段影片亦可見到，Sally離開場館時也是全程抱住孫女，並禮貌地跟等候的粉絲揮手。早前林子祥與Sally為紅館演唱會綵排時，林明驚喜現身探班，Sally亦被拍到抱着孫女一邊練唱一邊湊孫，全程「錫到燶」。今次杭州之行，無論任何時候被影到，Sally幾乎都抱着孫女不離手，盡顯榮升嫲嫲後的喜悅。

葉蒨文唔怕手軟，全程抱住孫女林明。（小紅書截圖）

林明黐實嫲嫲。（小紅書截圖）

禮貌同fans揮手。（小紅書截圖）

上到車都係抱實。（小紅書截圖）