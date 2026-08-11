《FUN SPACE》正式開幕　展出張國榮珍藏收益將用作籌建紀念館

由天星娛樂陳淑芬(陳太)始創及打造，張叔平擔任創意設計，位於尖沙咀別具一格的多元演藝體驗空間《FUN SPACE》正式開幕。除了陳太外，大會也邀請了FUN SPACE創意設計張叔平先生、匡智會主席邱騰華先生、Fun Café 社會企業夥伴：浸會大學書院四院長凌浩雲教授、金像獎視覺藝術總監黃宏達先生一起出席開幕和剪綵儀式，而馬榮成、奚仲文、陳幼堅、何麗全、蕭潮順、連炎輝、陳松伶、張鐸、顏米羔等城中名人及內地嘉賓均有現身支持。



《FUN SPACE》正式開幕（官方提供圖片）

匡智會主席邱騰華、陳淑芬（官方提供圖片）

《FUN SPACE》正式開幕

司儀李浩林Derek先向全場來賓和傳媒朋友解構《FUN SPACE》是一個怎樣的空間。據Derek向陳太了解，《FUN SPACE》並非一個展覽場地，因為展覽通常只是單向，但《FUN SPACE》是雙向的，著重彼此交流，互相分享；《FUN SPACE》亦不是一座博物館，因為博物館展出的多是年代久遠、令人感到有距離的展品；但這裡恰恰相反，現場每一件珍藏都充滿熟悉感，讓人感覺非常貼近及非常「Close」，彷彿這是一個屬於大家共同的「空間」。Derek續說：「這個空間擺滿了陳太在演藝圈半世紀一步一腳印的回憶，她入行至今孕育出無數巨星，所以當然有『哥哥』張國榮的珍藏品。」「今次《FUN SPACE》有兩個重大意義，首先這個空間肩負社會責任，《FUN SPACE》聯同匡智會合作以社企嘅模式營運，為 SEN 特教生提供培訓及就業機會，讓他們融入社會。在此多謝匡智會、炮台山循道衛理中學，他們令到今次《FUN SPACE》可以為社會盡一分力。也多謝顧積善愛慈善基金，為我們爭取到這麼好的場地。第二個意義是陳太十分希望完成與『哥』迷之間的共同心願，希望在2028年建立一個屬於『哥哥』的紀念館，為『哥哥』張國榮設立銅像，擺放在一個專屬他的地方。今次《FUN SPACE》的收益在扣除營運開支後，將全數撥到 2028 年籌建張國榮紀念館同打造『哥哥』銅像。」

《FUN SPACE》開幕和剪綵儀式（官方提供圖片）

Derek隨後邀請陳太分享今次《FUN SPACE》的其他相關故事，陳太先衷心感謝大家的來臨，也多謝張叔平用了很多心機將《FUN SPACE》設計到非常靚，「其實今次打造《FUN SPACE》有兩個主要原因，第一：我想有一個空間同大家分享我的珍藏；第二：亦是驅使我落實去打造《FUN SPACE》的最大推動力，便是我很想答謝一直寵愛『哥哥』的『哥』迷，好想有一個屬於繼續寵愛的空間，可以和多些『哥』迷交流又或者當他們想起「哥哥」時可以來這裡，像回家和『家人』傾談『哥哥』的事。」

《FUN SPACE》正式開幕 _奚仲文、黃宏達、張叔平、陳淑芬、陳幼堅（官方提供圖片）

「雖然今次地方不是很大，但我們都盡量希望呈現最多、最正的物品放在《FUN SPACE》和大家分享。整個《FUN SPACE》分為幾部分，有不同亮點，大家萬勿錯過，有當年 Leslie 的錄音室連同音響調控台、我同好朋友的趣事相集、失而復得《The Legend》的畫作、Leslie 的獎項和演唱會服飾區，在此特別多謝唐鶴德先生借出很多他的私人珍藏。當然還有《FUN CAFÉ》，我會繼續代『哥哥』請大家喝咖啡，大家只要拿 1989年告別樂壇演唱會尾場票尾，都請你來免費飲咖啡。最後還有紀念品區，每一件產品也是由張叔平、我和設計團隊精心炮製，好值得珍藏留念。《FUN SPACE》所有收益在扣除營運開支後，用來實現2028年籌建『哥哥』張國榮紀念館及『哥哥』銅像的用途，希望大家多多支持。」

《FUN SPACE》正式開幕 _ 陳淑芬（官方提供圖片）

《FUN SPACE》正式開幕 _ 顏米羔、連炎輝、陳松伶（官方提供圖片）

《FUN SPACE》正式開幕 _ 蕭潮順、陳淑芬、馬榮成（官方提供圖片）

蝴蝶再度飛臨 《FUN SPACE》

陳太也和大家分享了一件前幾天發生的神奇事，「我想和大家分享在我們仍在趕工時，有一隻蝴蝶突然飛了進來，停在《FUN SPACE》門口。相信大家在2013年時代廣場現場的『哥』迷都知道這個故事，那年《繼續寵愛．十年．紀念展》開幕前的晚上，來自世界各地的『哥』迷忙於摺紙鶴為活動創造世界紀錄，商場內忽然飛來一隻蝴蝶，在眾多『哥』迷頭上盤旋良久，現場不少『哥』迷都深信這是『哥哥』前來打氣。今次再看到這隻蝴蝶時我很驚喜，也很感動，覺得『哥哥』回來鼓勵我。其實今次打造《FUN SPACE》 是有點匆忙，你們稍後入內看的很多收藏仍在調整中，我們希望能做到盡善盡美，調整到最好的版本去迎接『哥哥』 70 誕辰，所以今天蒞臨的朋友，歡迎你們再來！除這裡《FUN SPACE》紀念活動外，這幾個月一直忙於另一系列的活動，9 月 8 號於沙田香港文化博物館便會有『繼續寵愛・張國榮 70 誕辰・紀念展』，比較起 20 周年那次展覽，今次是更大規模和有更多展品。而 9 月 12 號在西九文化區安盛竹翠公園也會有『繼續寵愛・張國榮 70 誕辰・音樂會』，一個聚集『哥』迷同『哥哥』好朋友的音樂會，希望大家可以和『哥哥』一起好好享受一個愉快的周末晚上。最後，我希望《FUN SPACE》會變成一個屬於大家繼續寵愛的空間，一個『哥』迷可以聚腳的地方，一個你經常想回來的屋企。如果大家有時間，可以多些來，我會抽時間同大家一邊喝咖啡，一邊傾『哥哥』的事，傾2028 的心願、講給我知多些你們的意見，等我可以做得更好。」《繼續寵愛・張國榮 70 誕辰・音樂會》門票將於8 月 12 日上午 10 時正在Klook、大麥公開發售。

《FUN SPACE》正式開幕 _ 黃宏達、奚仲文、陳淑芬、陳松伶、張鐸（官方提供圖片）