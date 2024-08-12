5歲出道「天才童星」暴風成長20歲變靚女學霸　拍啤酒廣告達天價

日本演員蘆田愛菜自3歲起便加入經紀公司，5歲時在日劇《Mother》中展現出色演技，掀起「愛菜旋風」，她在6歲時獲得日劇學院賞新人賞，被譽為天才童星。即使在演藝事業上取得成功，蘆田愛菜也未曾荒廢學業，去（2023）年考上日本名校慶應大學法學院政治學科，成為演藝圈難得一見的學霸。近日，她迎來了20歲生日，更因謠傳其代言啤酒廣告的天價報酬而備受關注。



6月23日，蘆田愛菜迎來了20歲生日，許多一路見證她成長的網友紛紛發文祝賀這位國民童星「生日快樂」，不少粉絲感嘆時間飛逝，蘆田愛菜已從5歲的萌妹子成長為亭亭玉立的慶應女大生。近年來，除了專注於學業，蘆田愛菜也兼顧演藝事業，不僅參演了電視電影《春心萌動的老屋緣廊》和《再見指揮家～父親和我的熱情～》，還涉足配音和節目主持，生活相當忙碌。

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網上討論熱烈，提及她滿20歲後可能出演酒精廣告的期待，甚至傳言已有大品牌以5000萬日圓的天價邀請她擔任代言，不少粉絲留言表示：

「天啊，愛菜已經20歲了！」

「好難想像」

「愛菜生日快樂！」

「好好長大了呢！」

「受過良好教育的愛菜，一定還能持續在演藝圈活躍」

「不敢相信！20歲！」

「真的很漂亮！」。



蘆田愛菜的魅力，甚至吸引了洛杉磯道奇隊（Los Angeles Dodgers）旅美日籍二刀流球星大谷翔平！大谷翔平在今（2024）年初與日本前籃球運動員田中真美子結婚之前，曾「母胎單身」長達29年，唯一公開「告白」的對象，正是當時年僅10歲的蘆田愛菜。

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他曾表示蘆田愛菜是自己的理想型，這一度引發熱議，但他事後澄清自己並非「蘿莉控」，只是因為感情問題被頻繁詢問而隨口回答。如今，蘆田愛菜已成為亭亭玉立的慶應大學高材生，最近上節目時，製作單位重提這段往事，還將兩人的頭像放在一起調侃。

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