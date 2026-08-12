陳凱琳坐電車佔位爭議　孫慧雪緊張流汗回應：我唔鍾意搭車老公接

娛樂圈育兒話題層出不出，日前陳凱琳（Grace）帶兒子到戲院睇戲時，傳出疑似騷擾到鄰座觀眾而遭人「淋忌廉」；其後又被網民公審搭電車時將隨身物品放在座位上「佔位」，引發熱烈討論。昨晚（11/8）身為兩子之母的孫慧雪（阿雪）出席活動時，被問及相關的育兒心得，過程緊張得汗顏、場面惹笑！

亦有網民指有人純粹想鬧人公審人！（Threads照片）

帶仔睇戲變成「瞓覺天堂」 阿雪大讚大仔性格超好

講到帶小朋友去戲院睇戲，阿雪透露平時大多是帶他們看卡通片的首映，但細仔的反應卻讓人哭笑不得。她笑言：「細仔呢，每一次可能熄咗燈，嗰度就即刻瞓覺！每一次套戲播完晒，佢先至起身：『咦？播完啦？』，幾次都係咁，真係非常幸運呀！」

不過對於大仔，阿雪就讚不絕口，指大仔性格非常文靜：「大嗰個呢，佢就不嬲都比較靜，性格真係好靜，我反而相反活潑啲。」她亦提到平時會做好前置教育：「每次去邊或者見到長輩，一陣間要叫人呀，每次都要提醒下啲小朋友。（真係好好家教喎！）唔係呀⋯⋯⋯即係⋯⋯你有時提，但小朋友做唔做都係另一回事。（你又啱！）咁都要睇小朋友心情㗎！」

被問及在沒有助手的情況下，大包小包的物品是否需要親自手提拿？阿雪堅定表示：「係呀！（咁你搭車嘅時候咪將啲嘢放晒喺座位度？）哈哈⋯⋯你知唔知我係唔鍾意搭車㗎！我係成日都會拎住啲嘢到處行，真係㗎！啲人成日都問我『點解你拎咁多嘢嘅？』，但係我就覺得可以行下、可以減肥，所以通常我都唔搭車。同埋我老公都好好，我老公會來接我！（咁佢老公咪麻麻地？）哈，我唔知你講乜嘢，嘩，流汗添，唔得啦，我有少少hang機啦。」

孫慧雪今晚出席活動。（葉志明攝）

孫慧雪笑指自己不喜歡乘交通工具。（葉志明攝）