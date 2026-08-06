蜘蛛俠英雄重生｜導演爆幕後故事　湯賀蘭即興台詞成整部電影核心

《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider-Man: Brand New Day）已於7月31日上映，隨著電影宣傳展開，導演達斯廷丹尼卡頓（Destin Daniel Cretton）近日分享一段拍攝幕後，透露湯賀蘭（Tom Holland）在彼得柏加探望梅嬸墓地的關鍵戲中，臨場提出一段劇本原本沒有的台詞。



湯賀蘭拍片時做了什麼？

《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider-Man: Brand New Day）導演達斯廷丹尼卡頓（Destin Daniel Cretton）近日接受《Deadline》訪問時，分享電影背後的創作細節。

導演Destin Daniel Cretton爆《蜘蛛俠4》幕後故事。（IG@destindaniel）

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他透露，這次故事將更加深入描寫彼得柏加失去一切後的悲傷與成長，而片中最關鍵的一幕，竟來自湯賀蘭（Tom Holland）臨場發揮的即興台詞。

導演表示，拍攝彼得前往梅嬸墓前獻花時，湯賀蘭突然提出想嘗試加入一些對白，沒想到一句台詞成為整部電影發展重要核心。（《蜘蛛俠：英雄重生》劇照）

導演表示，拍攝第一場劇情戲時，正是彼得前往梅嬸墓前獻花的場景，原本只是想拍攝一段可能放在電影結尾的版本，但湯賀蘭突然提出想嘗試加入一些對白，沒想到一句「妳會很高興知道，我決定不再一個人承受這一切了」的台詞，成為整部電影發展的重要核心。

導演透露，這句即興台詞讓劇組重新確立了彼得柏加在《蜘蛛俠：英雄重生》中的成長方向。經歷《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）後，彼得不只失去了梅嬸，也因奇異博士的魔法讓MJ與尼特忘記自己的存在，只能獨自承擔所有痛苦與秘密。

而這句話象徵彼得開始改變，不再選擇孤軍奮戰，也暗示他可能會在未來重新面對MJ、尼特，甚至坦承自己的真實身分，湯賀蘭意外創造出的這段情緒轉折，也成為導演眼中定義彼得下一階段人生的重要關鍵。

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