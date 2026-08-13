港姐2026｜2號李澤欣爆受腸胃炎影響致水腫：狀態可以更好

全城矚目的年度選美盛事《2026香港小姐競選》今日（13/8）於將軍澳一間酒店舉行記者會。大會安排了12位候選佳麗首度以泳裝姿態亮相會晤傳媒，展現訓練多時的美好身段與自信魅力，現場鎂光燈閃個不停，氣氛相當熱烈。

熱門之一的2號候選佳麗李澤欣（Scarlett）以一身大方得體的泳衣登場，線條勻稱且神采飛揚，她接受《香港01》訪問時大方分享現階段的心情與備戰狀態。

大會安排了12位候選佳麗首度以泳裝姿態亮相會晤傳媒。(吳子生攝)

大熱2號李澤欣受腸胃炎影響致水腫

對於今日的表現，Scarlett表示對自己的狀態感到滿意：「滿意呀，去到今時今日已經穿過好多次，同埋已經面對過好多次鏡頭同記者，所以心態上覺得都係咁囉！」不過她亦坦言身體狀況仍有提升空間，自爆近日受腸胃炎困擾：「其實可以更好嘅，因為我呢幾日有啲不舒服，身體有啲微水腫，但如果正常嘅話，我相信之後決賽嗰日我收返啲水，應該會再fit啲同好睇啲。」被問到水腫原因時，她笑言：「可能係唔夠休息，或者食錯嘢，都有機會。」

論及飲食管理，Scarlett透露自己並非採取極端節食法，而是主張健康的飲食習慣：「我係『七三』嘅，七成健康飲食，三成係跟自己心情，我完全唔係嗰啲好嚴格嘅人。所以我平時都會食啲唔算好清淡嘅嘢，但如果有啲重要日子之前，我都譬如夜晚八點後就唔會再食。」她亦笑稱自己汲取了教訓：「有返啲經驗囉，第一次見傳媒前十點幾仲食緊晚餐，點知第二次就不行了，即刻水腫！所以最好好似專家話齋，睡前八個鐘頭就唔好食，如果唔係好易出事。」

李澤欣透露近日受腸胃炎困擾。（吳子生攝)

此外，已公開戀情的Scarlett被問到公佈婚訊或戀情後男朋友的反應時，她大方回應：「冇呀，現時正常發展囉，但係好少時間見，因為我呢個月好似身處軍營咁，見得一兩次囉，不過有WhatsApp聯絡。」她表示感情依然穩固，不會因而變淡：「又唔會，反而成熟咗，我發現我哋。佢都有心理準備，佢自己都幾成熟，所以OK。」

提到對參選奪獎的信心，Scarlett表現得相當坦蕩與自信：「睇你點定義『勝出』啦，如果你話傳統要攞獎嘅話，我覺得我有信心嘅；但係如果你話對自己嘅定義，贏咗自己嘅話，我覺得我參選嗰一刻已經贏咗，因為挑戰咗自己。」她又透露，之後會找時間重溫歷屆參選佳麗的問答環節，為決賽做足準備，務求以最佳狀態迎接挑戰。

李澤欣透露近日受腸胃炎困擾。（吳子生攝)