吳若希酷熱天氣拍外景底衫底褲全是汗　寸嘴回網民勸「不如收工」

無綫全新處境劇《愛回家之三代同糖》開播以來引發不少熱議，當中擔綱女主角的吳若希（Jinny）更是大眾關心的焦點。部分觀眾對於她的演繹方式持不同看法，認為其表演風格較為鮮明強烈，演藝親和力仍有發揮空間，使劇集的討論呈現多方角度。對於各界的意見，吳若希的留言回應亦成為關注熱點。

吳若希的表現吸引大批網民關注。（《愛回家之三代同糖》截圖）

新單元大膽運用AI元素，極具突破性。（《愛回家之三代同糖》截圖）

吳若希高溫下敬業拍攝

連日來酷熱天氣持續，吳若希一直積極投入《愛回家之三代同糖》的密集拍攝。她日前於社交平台分享外景花絮，坦言在高溫環境下工作極具考驗。她在自拍的影片中透露要在受酷熱天氣警告下拍外景，心情大受影響一臉愁容，並寫著：「「好曬」、「要記得換拖鞋」、「我就快彌留狀態」、「熱到想暴斃」、「曬壞」、「底衫褲汗透黐住晒」、「香港高溫過熱帶」。相關怗文吸引了不少網友留言，有網民更建議她「不如收工」：「辛苦你喇，你哋不如收工，咁都唔使辛苦觀眾對住你哋，你好我好。」吳若希不甘示弱，寸嘴留言：「咁又唔得～我好鍾意你返工～辛苦返你。」她更表示：「每一輯新既處境劇開始既頭幾個月，大家都會有好多聲音～我會選擇做好自己～」。

近日天氣持續酷熱，吳若希於社交平台分享拍攝日常.（Threads@Jinnyng）

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吳若希大家都會有好多聲音，我會選擇做好自己。（Threads）

多元聲音無礙節目熱度高企

值得一提的是，雖然網路論壇討論熱烈，但劇集依然展現強勁吸睛力。在myTV SUPER網頁版的熱門排行榜中，《愛回家之三代同糖》的關注度更一度超越王牌節目《東張西望》。這種「邊欣賞邊交流」的觀劇現象，反映出作品廣受關注，話題度與熱度相輔相成。

車婉婉、吳若希、李茵彤「三代同糖」。(《愛．回家之三代同糖》截圖)