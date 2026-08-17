劉松仁深圳活動罕露面　「一步一拐」全程要人緊扶身體狀況引關注

76歲的香港資深演員劉松仁近年來深居簡出，鮮少公開露面。近日，他罕見現身深圳出席活動，引起關注。



從網上流傳的視頻可見，劉松仁在他人攙扶下緩緩進場，步履蹣跚，走路時一拐一拐。

劉松仁罕露面出席深圳活動，身體狀況引關注。（微博圖片）

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當天劉松仁身穿一套筆挺西裝，搭配白襯衫，戴着眼鏡打扮一絲不苟，但臉色有點蒼白，尤其當他從後台走向嘉賓席時，步伐明顯緩慢且不穩，走路時身體更微微前傾，每一步都顯得小心翼翼。

他的身旁，有一名女士全程緊緊攙扶着他；當主持人介紹他，劉松仁起身與粉絲揮手打招呼，全程面帶微笑，親民友善。

這並非劉松仁首次因身體狀況引起關注。早在2020年，他就曾被媒體拍到拄着枴杖走路，引發中風疑雲。當時好友米雪代為澄清，解釋劉松仁是在籌備音樂劇《利瑪竇》期間不慎跌倒受傷，並非外界盛傳的中風。

淡出幕前後，劉松仁的生活相對低調。他與空姐蘇嘉燕1992年結婚，兩人婚後沒有子女，平日以養狗為樂。劉松仁過去也曾為愛犬「叮叮」舉辦生日派對、準備蛋糕及派利是，生活十分愜意。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】